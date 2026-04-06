Diritti, scuola e salute: il futuro dei cittadini nel nuovo scenario europeo
Mercoledì 8 aprile alla Sala “Joe Cassar” di Borgo Maggiore il secondo appuntamento del ciclo sull’Accordo di Associazione. Al centro del dibattito le ricadute concrete sulla vita quotidiana dei sammarinesi.
Il percorso di approfondimento promosso dal Congresso di Stato sull’integrazione europea della Repubblica giunge a un passaggio cruciale. Dopo il focus dedicato al comparto economico, mercoledì 8 aprile alle ore 20:30, presso la Sala “Joe Cassar” (Ex International) di Borgo Maggiore, si terrà la serata pubblica dal titolo “Cittadini e Nuovi Diritti: un’Europa più vicina”. L'obiettivo dell'incontro è declinare i contenuti tecnici dell'Accordo di Associazione in risposte tangibili per la cittadinanza, analizzando come cambieranno le opportunità e le tutele per studenti, lavoratori e pensionati. Non si parlerà solo di norme, ma di qualità della vita: dal riconoscimento dei titoli di studio all'accesso ai programmi di formazione internazionale, fino alla gestione dei periodi contributivi per chi opera in diversi paesi dell'Unione. Al tavolo dei relatori siederanno i Segretari di Stato Luca Beccari (Affari Esteri), Marco Gatti (Finanze), Alessandro Bevitori (Lavoro) e Teodoro Lonfernini (Istruzione). Saranno affrontati temi di stretta attualità come l’evoluzione dello status giuridico dei sammarinesi in territorio UE, il potenziamento dei servizi sanitari attraverso nuovi protocolli di collaborazione europea e le prospettive di impiego nel settore pubblico e privato. In linea con il format di trasparenza e pluralità già apprezzato nel primo incontro, la serata ospiterà un confronto diretto tra i rappresentanti della Maggioranza e dell’Opposizione. Si offrirà dunque alla cittadinanza una visione politica completa sulle sfide della sovranità e sulla conservazione dell'identità sammarinese nel nuovo contesto comunitario. Il Congresso di Stato invita tutta la popolazione a partecipare attivamente a questo momento di democrazia e informazione. Comprendere i nuovi diritti e i nuovi doveri che l'Europa ci riserva è il primo passo per essere protagonisti di una trasformazione che segnerà le generazioni future. L’ingresso è libero e la serata lascerà ampio spazio ai quesiti e alle riflessioni del pubblico presente.
c.s. Congresso di Stato della Repubblica di San Marino
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