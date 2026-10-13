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Diritto allo studio: aperte le richieste per i contributi previsti dalla legge

Le domande vanno inviate entro il 30 novembre 2026 tramite la piattaforma Ecos

13 ott 2026
Diritto allo studio: aperte le richieste per i contributi previsti dalla legge

Il Dipartimento Istruzione e Cultura informa che è attiva la possibilità di presentare la richiesta per la concessione dei contributi previsti dalla normativa sul Diritto allo Studio. Le istanze, relative sia agli studenti della scuola superiore sia agli studenti universitari, dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 novembre 2026. Si evidenzia che la presentazione deve avvenire unicamente in via telematica mediante la piattaforma Ecos. Si ricorda che da quest’anno è obbligatorio compilare la Dichiarazione Reddituale Patrimoniale DPR. Tale operazione può essere fatta anche successivamente all'invio dell'istanza dei contributi.

Per consultare la regolamentazione e le istruzioni operative riguardanti la compilazione della Dichiarazione Reddituale e Patrimoniale (DRP) ai fini ICEE: Servizio ICEE – Manuale Operativo e Informazioni

Per reperire tutte le informazioni generali, le direttive e i dettagli sulle prestazioni relative al Diritto allo Studio: Informazioni generali Diritto allo Studio - Portale Gov.sm




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