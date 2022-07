Diritto del lavoro, cosa accade in Europa e come potrebbe svilupparsi sul Titano? La risposta in un convegno dell’Università di San Marino Il 19 luglio la presentazione di una ricerca commissionata all’Ateneo dalla Segreteria di Stato per il Lavoro

Quali elementi stanno caratterizzando il mercato e il diritto del lavoro in Europa, e in quale modo potrebbero influenzare le eventuali misure stabilite a riguardo sul Titano? Queste le domande al centro di un incontro di studio dal titolo “Le regole del lavoro tra Unione Europea, Italia, San Marino e altri piccoli Stati europei”, in programma alle ore 10 di martedì 19 luglio nella sede universitaria di via Salita alla Rocca 44, dove si svolgono le attività dell’Istituto Giuridico Sammarinese. “Sarà l’occasione per presentare una ricerca commissionata all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino dalla Segreteria di Stato per il Lavoro con l’obiettivo di comprendere le principali dinamiche presenti nel continente, dall’UE ai piccoli Paesi che hanno caratteristiche simili al Titano”, spiega Paolo Pascucci, direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese. “Abbiamo quindi raccolto linee di tendenza e prospettive, nell’ottica di fornire indicazioni utili alle istituzioni sammarinesi”. Fra i principali argomenti affrontati, il rapporto fra legge e contrattazione collettiva, nonché le dinamiche di ingresso nel mercato del lavoro, le tipologie contrattuali e la flessibilità. “Si tratta di uno studio che ci ha impegnati per circa sei mesi e si è tradotto in un rapporto dettagliato che affronta le tematiche dal punto di vista giuridico e accademico”. Insieme a Pascucci, interverranno durante l’evento i quattro accademici che l’hanno supportato nelle ricerche: Luciano Angelini, Angelo Delogu, Chiara Lazzari e Marica De Angelis. Fra i temi approfonditi: il diritto sindacale, i rapporti di lavoro in realtà come Andorra e Monaco, dimissioni, licenziamenti e ammortizzatori sociali. Le conclusioni saranno affidate al Segretario di Stato per il Lavoro, Teodoro Lonfernini.

c.s. UniRSM - SdS per il Lavoro, lo Sport, l'Informazione, i Rapporti e la Programmazione Economica

