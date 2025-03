Diritto di voto: le fatiche e le conquiste delle donne in un doppio appuntamento dell’Università di San Marino, il 13 e 14 marzo In programma la presentazione di un libro e un convegno con studiose da Siena, Bologna, Madrid e non solo

Diritto di voto: le fatiche e le conquiste delle donne in un doppio appuntamento dell’Università di San Marino, il 13 e 14 marzo.

“Un percorso complesso, contorto, non lineare e nemmeno progressivo rispetto al quale non siamo solo interessati a conoscere cosa è successo, ma anche quali sono state le sensazioni e le attese delle protagoniste”. L’emancipazione femminile e il riconoscimento del diritto di voto alle donne vengono descritti in questi termini da Patrizia Gabrielli, docente dell’Ateneo di Siena e curatrice di un doppio appuntamento sul tema organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in programma giovedì 13 e venerdì 14 marzo nella sede dell’Ex Tribunale, nel centro storico del Titano, in via Salita alla Rocca 44. “I diritti, anche quando presenti, non sono per sempre. Ci possono essere anche dei passi indietro”, ricorda l’accademica in vista degli eventi curati dal Centro Sammarinese di Studi Storici. “Parleremo di sfide portate avanti da figure convinte che fossero un progresso per la democrazia. Proprio per questo, oggi è un argomento sul quale serve consapevolezza. Soprattutto tra i giovani, che si mostrano spesso interessati”. Da questa esigenza, dunque, l’idea di invitare a San Marino una serie di esperte per parlare dei tempi e delle modalità che hanno caratterizzato i percorsi verso il diritto di voto alle donne in contesti di diverse dimensioni: dal piccolo, rappresentato dal Titano, al vasto, l’Europa. Nel pomeriggio di giovedì 13 marzo, alle ore 15, è prevista la presentazione del libro “Donne protagoniste nelle istituzioni della repubblica”, pubblicato da Viella Libreria Editrice e curato proprio da Gabrielli. “Sarà un’occasione per capire come alcune politiche si sono affermate nella scena istituzionale italiana, fino a diventare per esempio presidente del Senato o ministro”. Dalle 9 del giorno successivo, quindi, una serie di relazioni che coinvolgeranno personalità provenienti dagli Atenei di Bologna, Padova, Siena e San Marino, nonché dall’Università della Tuscia e dall’Universidad Carlos III de Madrid. “Esamineremo il caso italiano, dove il diritto di voto è arrivato nel 1945, e ci focalizzeremo su San Marino, dove le donne si sono espresse per la prima volta nelle elezioni del ’64. La prospettiva si amplierà quindi con interventi su Spagna e Germania, assumendo una dimensione europea. Abbiamo scelto di dedicare un approfondimento alla rappresentazione, negli spazi pubblici e nelle attività di divulgazione, delle donne che hanno rivestito ruoli politici o comunque centrali nell’emancipazione femminile. Spazio infine a un’analisi sul cinema, per capire come le storie e le persone che rientrano in questa cornice sono state proposte sul grande schermo”. L’iniziativa, dal titolo “Le donne e il suffragio: uno sguardo europeo”, coinvolgerà accademici come Giuliana Laschi, Valentina Rossi, Monica Fioravanzo, Laura Branciforte, Giulia Cioci, Agnese Bertolotti, Stefano Pivato e Luca Gorgolini. Si svolgerà con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura. Ingresso libero.

c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: