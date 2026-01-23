TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:38 Al Fitur folta presenza di tour operator sammarinesi 16:16 F1, svelata la nuova Ferrari 15:41 Folgore, Lasagni: "L'obiettivo 4° posto è alla nostra portata". Cosmos, Islamaj: "La classifica non rispecchia il nostro valore" 14:01 La Giunta di Domagnano si presenta: focus su partecipazione e territorio 13:06 Duello a distanza tra Virtus e Tre Fiori, con Tre Penne "terzo incomodo" 12:43 Protezione Civile: presentato "LoRa", sistema per comunicare e salvare vite nei casi più estremi 12:24 Presentato il nuovo laboratorio FMSI, l'Italia in prima fila nella lotta al doping 12:04 Il sindaco di Cervia revoca le dimissioni: "Proseguo il mandato". Il Riesame respinge il carcere, nessuna misura cautelare 10:53 CGG: dopo le fibrillazioni sul “Decreto Palestina”, il focus si sposta sulla vicenda-choc del pedofilo 07:25 Maturità 2026: decise le materie della seconda prova scritta
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Diritto e istituzioni: San Marino conferisce l'onorificenza di Sant'Agata alla professoressa Maria Alessandra Sandulli

23 gen 2026
Diritto e istituzioni: San Marino conferisce l'onorificenza di Sant'Agata alla professoressa Maria Alessandra Sandulli

Palazzo Pubblico ha ospitato oggi un momento di profonda rilevanza istituzionale e accademica. Davanti alle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, la Repubblica di San Marino ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata alla professoressa Maria Alessandra Sandulli. Un atto che la Commissione del Magistero ha inteso come il coronamento naturale di un percorso di collaborazione scientifica e umana che ha arricchito il tessuto giuridico del Titano. "Il nome Sandulli evoca per intere generazioni di giuristi il rigore e la passione per il diritto amministrativo", ha ricordato il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi durante il suo intervento. "Oltre all’indiscutibile prestigio accademico, la professoressa ha offerto al nostro Paese un contributo illuminato, partecipando a decisioni che hanno segnato l’evoluzione della giurisprudenza sammarinese. La sua ascesa alla Corte Costituzionale italiana non fa che confermare l'eccezionalità del profilo di una donna che oggi celebriamo non solo come illustre giurista, ma come sincera amica della nostra Repubblica". La consegna dell'onorificenza suggella dunque un ponte ideale tra le massime istituzioni di garanzia dei due Paesi, rafforzando una comunanza di valori fondata sul rispetto della Carta Costituzionale e sulla tutela dei diritti. L'onorificenza di Sant'Agata rimane uno dei simboli più alti della gratitudine sammarinese verso chi, con il proprio operato, contribuisce a dare lustro alla storia e alle istituzioni della più antica Repubblica del mondo.

C.S. Segreteria di Stato per gli Affari Interni




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa