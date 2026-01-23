Diritto e istituzioni: San Marino conferisce l'onorificenza di Sant'Agata alla professoressa Maria Alessandra Sandulli

Palazzo Pubblico ha ospitato oggi un momento di profonda rilevanza istituzionale e accademica. Davanti alle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti, la Repubblica di San Marino ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Equestre di Sant’Agata alla professoressa Maria Alessandra Sandulli. Un atto che la Commissione del Magistero ha inteso come il coronamento naturale di un percorso di collaborazione scientifica e umana che ha arricchito il tessuto giuridico del Titano. "Il nome Sandulli evoca per intere generazioni di giuristi il rigore e la passione per il diritto amministrativo", ha ricordato il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi durante il suo intervento. "Oltre all’indiscutibile prestigio accademico, la professoressa ha offerto al nostro Paese un contributo illuminato, partecipando a decisioni che hanno segnato l’evoluzione della giurisprudenza sammarinese. La sua ascesa alla Corte Costituzionale italiana non fa che confermare l'eccezionalità del profilo di una donna che oggi celebriamo non solo come illustre giurista, ma come sincera amica della nostra Repubblica". La consegna dell'onorificenza suggella dunque un ponte ideale tra le massime istituzioni di garanzia dei due Paesi, rafforzando una comunanza di valori fondata sul rispetto della Carta Costituzionale e sulla tutela dei diritti. L'onorificenza di Sant'Agata rimane uno dei simboli più alti della gratitudine sammarinese verso chi, con il proprio operato, contribuisce a dare lustro alla storia e alle istituzioni della più antica Repubblica del mondo.



