Disabilità e inclusione: confronto a Expo Aid con il Ministro italiano Alessandra Locatelli

Disabilità e inclusione: confronto a Expo Aid con il Ministro italiano Alessandra Locatelli.

La partecipazione sammarinese all’evento di Rimini è stata anche occasione di incontro istituzionale con il Segretario di Stato per la Sanità Marco Gatti, la Presidente della Commissione CSD ONU Patrizia Gallo e la Responsabile della UOC Disabilità e Servizio di Supporto Sociale Francesca Civerchia

Una rappresentanza della Repubblica di San Marino ha preso parte a Expo Aid, una tre giorni al Palacongressi di Rimini dedicata ai temi della disabilità, dell’inclusione e della piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità.

La presenza sammarinese si è inserita nel percorso di confronto istituzionale avviato anche in ambito internazionale sui principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, con particolare attenzione al Progetto di Vita, all’inclusione lavorativa, allo sport inclusivo e allo scambio di buone pratiche tra Paesi.

Nell’ambito dell’evento si è tenuto anche l’incontro con il Ministro italiano per le Disabilità, Alessandra Locatelli, al quale hanno preso parte il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Marco Gatti, la Presidente della Commissione Sammarinese per l’Attuazione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, Patrizia Gallo, e la dott.ssa Francesca Civerchia, Responsabile della UOC Disabilità e Servizio di Supporto Sociale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.

Il colloquio ha rappresentato un’occasione di saluto e confronto sui temi di comune interesse che vedono la Repubblica di San Marino e l’Italia impegnate nell’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la volontà di mantenere aperto un dialogo istituzionale volto a favorire lo scambio di esperienze e buone pratiche su ambiti quali il Progetto di Vita, l’inclusione lavorativa, lo sport inclusivo e la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, culturale e lavorativa della comunità.

Il confronto ha inoltre consentito di consolidare i rapporti con i rappresentanti dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ponendo le basi per ulteriori occasioni di collaborazione e approfondimento tra i due Paesi.

La recente partecipazione della Repubblica di San Marino alla XIX Conferenza degli Stati Parte della Convenzione ONU presso le Nazioni Unite e la presenza attiva a Expo Aid confermano l’attenzione delle istituzioni sammarinesi verso un percorso di attuazione della Convenzione fondato sul dialogo, sulla cooperazione internazionale e sulla condivisione di esperienze concrete.

“Expo Aid è stata per San Marino un’occasione di partecipazione attiva e di confronto su temi centrali per le politiche in favore delle persone con disabilità – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Marco Gatti –. L’incontro con il Ministro Locatelli si inserisce in questo percorso e conferma l’importanza di mantenere un rapporto costante con l’Italia su ambiti che incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Progetto di Vita, inclusione lavorativa, sport e partecipazione sono aspetti strettamente collegati e richiedono percorsi sempre più accessibili, personalizzati e coerenti con i principi della Convenzione ONU”.

“Per la Commissione CSD ONU il confronto internazionale rappresenta uno strumento importante per accompagnare l’attuazione della Convenzione – afferma la Presidente Patrizia Gallo –. Condividere esperienze, criticità e buone pratiche con realtà istituzionali vicine consente di rafforzare il lavoro avviato a San Marino e di promuovere politiche attente ai diritti, all’autonomia e alla partecipazione delle persone con disabilità”.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Sanità

Convenzione Sammarinese per l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone Disabili

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