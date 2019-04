Disabilità e ironia, una relazione da scoprire!

Ne è convinta Attiva-Mente che, in collaborazione con l’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla, ospiterà a San Marino il popolare vignettista tedesco Phil Hubbe. Alcuni anni dopo dal giorno in cui gli fu diagnosticata la Sclerosi Multipla, Phil decise di trasformare la sua passione, il disegno, nella sua ragione di vita. Era il 1990. Si lasciò ispirare dall'illustratore disabile newyorkese John Callahan (scomparso nel 2010, sulla cui vita è stato girato nel 2018 il film di grande successo “Don't Worry, He Won't Get Far on Foot”). Phil Hubbe ha prodotto diverse pubblicazioni di vignette, alcune conosciute in tutto il mondo. Impegnato motivatore e attivista per i Diritti delle persone con disabilità, i suoi lavori sono stati esposti in diverse gallerie in vari paesi europei. L’obiettivo di questa iniziativa è di andare oltre all’accettarsi e accettare la disabilità. Capire come possa essere utile, se non fondamentale, scherzarci sopra. Dissacrare ed esorcizzare la disabilità. Sdrammatizzare è meglio che disperare! A Luglio Phil Hubbe salirà sul Titano per inaugurare la sua Mostra nel Centro Storico di San Marino Città. Attiva-Mente (comunicato stampa)