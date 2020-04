Disabilità sammarinese dona 100mila euro all'Iss, i ringraziamenti della Segreteria Sanità

La Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale ringrazia sentitamente tutte le Associazioni che hanno deciso di devolvere il loro contributo, stanziato per lo sviluppo di progetti, per l’anno 2020, oltre ai proventi dello spettacolo Up&Down organizzato nel 2019 ed il contributo che deriva dall’ammontare delle contravvenzioni avvenute, in caso di improprio uso dei parcheggi per disabili, da parte delle forze dell’ordine nel 2019. I contributi, stanziati per lo sviluppo di progetti per l’anno 2020, sono stati donati dalle seguenti associazioni: - Batticinque - ASGG - ASDEI - Sclerosi Multipla - Attiva-mente - ADHD - Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi - Culturale teatrale Bradipoteater - ASSPIC - Federazione Sammarinese Sport Speciali - Fondazione Centro Anch'io

I proventi dello spettacolo Up&Down organizzato nel 2019 sono stati interamente devoluti di comune accordo dalle seguenti associazioni: Sportiva e Culturale Sordi Sammarinesi, Attiva-mente, Coop. Sociale Involo, Special Olimpics San Marino, Federazione Sammarinese Sport Speciali, Batticinque, Fondazione Centro Anch'io, ASDEI, ADHD, Emotivamente, ASGG. La CSD ONU ha deciso di donare interamente all’ I.S.S. il proprio contributo per il 2020. La cifra totale offerta all’Istituto della Sicurezza Sociale dal mondo della disabilità è quindi di circa 100.000€. Certamente un contributo importante e significativo compiuto da persone che conoscono profondamente cosa sia il sacrificio, l’isolamento, il senso profondo di resilienza, il massimo valore della parola solidarietà e che dimostra ancora una volta come la realtà sammarinese possa essere a tutti gli effetti una vera comunità.

c.s. Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale



