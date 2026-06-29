Disability Pride SM: uno spazio online aperto a tutte e tutti per raccogliere messaggi, immagini, esperienze e proposte

In occasione del Disability Pride Month, celebrato nel mese di luglio in molte parti del mondo, Attiva-Mente promuove Disability Pride SM, un'iniziativa online pensata per dare visibilità a voci, esperienze e prospettive legate alla disabilità, ai diritti, all'accessibilità e alla partecipazione. L’obiettivo è semplice e ambizioso allo stesso tempo: aprire uno spazio pubblico, accessibile e moderato in cui raccogliere contributi che possano diventare materiale vivo per un possibile futuro Manifesto Disability Pride SM. Il Disability Pride non significa essere orgogliosi delle proprie disabilità, significa, piuttosto, essere orgogliosi di far parte di una straordinaria comunità di persone, che lotta per affermare diritti, presenza, libertà e autodeterminazione anche di fronte alle avversità. Significa dar forza alla capacità collettiva di incidere, riconoscere la disabilità come parte della diversità umana, e spostare l'attenzione dalle persone alle barriere sociali, culturali, comunicative e materiali che limitano diritti e libertà. Non è, dunque, una celebrazione retorica della difficoltà, né una richiesta di applausi o commiserazione. E una presa di parola contro abilismo, pietismo, stigma, invisibilita e discriminazione. Possono partecipare tutte e tutti. Persone con disabilità, persone senza disabilità, familiari, caregiver, amici, alleati, cittadine e cittadini possono inviare un pensiero, una proposta, una testimonianza, una domanda, una foto dal significato personale o anche solo un breve messaggio. Non serve avere una storia eccezionale, non serve rappresentare nessuno, non serve trovare le parole perfette. Anche poche righe possono contribuire a costruire uno sguardo collettivo su ciò che a San Marino deve cambiare: accessibilità, Vita Indipendente, assistenza personale, scuola, lavoro, mobilità, turismo, ruolo dei caregiver, partecipazione pubblica e diritto di scegliere. I contributi potranno essere inviati con nome, nickname oppure in forma anonima. Le foto non devono necessariamente ritrarre la persona: possono mostrare luoghi, hobby, momenti, immagini simboliche o elementi significativi. Tutti i contributi saranno letti e moderati prima della pubblicazione. In attesa che anche a San Marino possano maturare le condizioni per un Disability Pride in presenza, vogliamo iniziare da uno spazio virtuale: un luogo in cui le voci possano emergere, incontrarsi e forse diventare una prima traccia di Manifesto.. Il progetto guarda alle esperienze internazionali di Disability Pride, nate negli Stati Uniti e oggi diffuse in molti Paesi, anche in Europa e in Italia. L'esempio della Disability Pride Parade di New York resta uno dei riferimenti più noti e prestigiosi di questa storia di presenza pubblica, orgoglio e rivendicazione dei diritti. Il sito del progetto è disponibile qui:https://disability-pride-sm.attiva-mente.info/

C.s. - Attiva-Mente







