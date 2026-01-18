Disagio giovanile, Domani-Motus Liberi interroga il governo: "Servono dati, prevenzione e interventi concreti"

DOMANI - Motus Liberi ha depositato un’interrogazione parlamentare per richiamare l’attenzione del Governo e della maggioranza su una situazione di crescente disagio che attraversa una parte significativa della popolazione giovanile sammarinese. Fenomeni legati all’abuso di alcol, all’uso di sostanze stupefacenti e alla dipendenza dal gioco d’azzardo stanno assumendo, secondo numerose segnalazioni che ci arrivano dal territorio, una dimensione allarmante che non può assolutamente essere trascurata. La sensazione è che sia in atto una sottovalutazione del problema a livello politico e istituzionale. Ci sembra infatti che manchi una piena consapevolezza della sua portata reale, con il rischio che si continui a rincorrere le emergenze senza una pianificazione efficace. Attraverso questa interrogazione, il partito intende sollecitare risposte concrete e avviare sul tema un dibattito serio e costruttivo: dal nostro punto di vista, al dibattito svolto in Commissione Interni qualche tempo fa non sono conseguiti sufficienti interventi né prese di posizione decise.

L’interrogazione affronta nello specifico tre fronti critici. Il primo è l’accesso all’alcol da parte dei minorenni, che nonostante i recenti interventi normativi resta un problema all'ordine del giorno. Il secondo riguarda il gioco d’azzardo, con particolare riferimento alla necessità di valutare limiti più stringenti all’accesso dei residenti al Casinò Giochi del Titano, per allineare la nostra legislazione alle migliori pratiche internazionali di tutela. Il terzo fronte è la diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti, rispetto al quale ci chiediamo se le Forze dell’Ordine dispongano di tutti gli strumenti normativi e operativi per contrastarlo efficacemente, soprattutto in alcune aree del territorio divenute assai critiche. DOMANI – Motus Liberi domanda in primo luogo al Governo se esistano e come vengano aggiornati dati, monitoraggi e analisi ufficiali su questi preoccupanti fenomeni. Senza una fotografia realistica e dettagliata, infatti, ogni politica rischia di essere inefficace. Evidenziamo inoltre l’assoluta urgenza di investire in prevenzione e supporto: è a nostro avviso indispensabile potenziare il Servizio di Igiene Mentale, dotarlo di risorse e personale adeguati, estendere percorsi di recupero e sostegno familiare, sviluppare campagne di informazione mirate e programmi educativi nelle scuole contro le dipendenze. Servono spazi di aggregazione sicuri — centri ricreativi, sportivi e culturali — e programmi di orientamento al lavoro che offrano alternative concrete al tempo vuoto che alimenta i comportamenti di rischio. Il disagio giovanile non è un tema marginale o rinviabile. È un fenomeno che investe direttamente soggetti spesso fragili e vulnerabili, anche a causa di situazioni familiari problematiche, a cui lo Stato deve poter garantire prospettive di vero futuro. Questa interrogazione nasce dalla responsabilità di portare un problema sociale grave dentro le istituzioni, pretendendo dal Governo risposte chiare e un cambio di passo nelle politiche pubbliche. Attendiamo una risposta scritta che sia l’inizio di un reale – e, ci auguriamo, fruttuoso – confronto operativo.

C.s. - DOMANI - Motus Liberi










