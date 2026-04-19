Disagio psicologico e scuola: un incontro pubblico per comprenderlo e affrontarlo insieme

Disagio psicologico e scuola: un incontro pubblico per comprenderlo e affrontarlo insieme.

Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 20:30, presso la Sala Montelupo di Domagnano, l'Associazione 121 organizza il primo appuntamento del ciclo di incontri dedicati al benessere dei giovani. Il tema della serata sarà "Disagio psicologico e scuola": un'occasione di riflessione e confronto aperta a tutta la comunità. L'iniziativa - realizzata con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura - nasce con l'obiettivo di approfondire un argomento sempre più attuale e delicato, offrendo strumenti concreti a genitori, insegnanti e a tutta la comunità per riconoscere e gestire i segnali di difficoltà nei ragazzi. Lo faremo insieme alla Dott.ssa Romina Bronzetti, psicoterapeuta e componente dell'Authority Pari Opportunità di San Marino, alla Prof.ssa Ylenia Riccardi, Presidente dell'Associazione Portofranco, e al Prof. Matteo Puerini, Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria Superiore di San Marino. In un momento storico in cui il disagio giovanile è in aumento, affrontare queste tematiche in modo aperto e partecipato è un atto di responsabilità collettiva. Ingresso libero.



c.s. Associazione 121



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