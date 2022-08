Disattese le richieste di chiarimento sul bando di direttore di dipartimento socio-sanitario iss: così viene meno il senso di fiducia e trasparenza

Ignorate le richieste di USL inviate al Congresso di Stato, alla Commissione Giudicatrice e al Comitato Esecutivo ISS di rinviare il bando per il ruolo di Direttore di Dipartimento Socio-Sanitario ISS e di fare quindi chiarezza sulla veridicità delle notizie riportate dagli organi di informazione. Si è svolta quindi, nella giornata di ieri mercoledì 24 agosto, come se nulla fosse stato eccepito la prova di selezione a seguito del bando di concorso, figura che era stata sempre reperita, prima della specifica modifica di legge, in seno ad un professionista già Direttore di UOC reperito all’interno del medesimo Dipartimento. USL ritiene che si sia persa l’occasione, da parte di chi non ha voluto sospendere la data della prova, disattendendo la richiesta di un ulteriore chiarimento, di instillare quel senso di fiducia e trasparenza che dovrebbe essere rafforzato soprattutto in tema di concorsi pubblici, a maggior ragione per ruoli di grande responsabilità ed estremamente delicati.

L’Unione Sammarinese Lavoratori - USL

