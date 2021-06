Discover Rimini - Passeggiate culturali serali giugno 2021

Ecco le visite guidate serali estive organizzate da Discover Rimini, in calendario dal mese di giugno: sono originali passeggiate culturali per far scoprire a turisti e riminesi i numerosi tesori d’arte di Rimini, ideate e condotte da Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Si parte giovedì 10 giugno con Notturno d’arte, il nostro ‘cavallo di battaglia’ dal 2011, una visita guidata tra le vie e le piazze del centro storico, in cui saranno condensati XX secoli di storia, che si terrà tutti i giovedì sera d’estate con incontro alle ore 21.30 all’Arco d’Augusto. Ogni venerdì sera ci sarà un diverso percorso di approfondimento: si inizia l’11 giugno con una passeggiata culturale dedicata alla Rimini medioevale, con focus sulla Chiesa di Sant’Agostino e i suoi meravigliosi affreschi di Scuola riminese del Trecento, realizzati da pittori che lavorarono in Rimini insieme al grande Giotto; il venerdì successivo, il 18 giugno, sarà la volta della splendida Cappella Petrangolini, un suggestivo angolo neomedioevale nel cuore della città moderna; mentre il 25 giugno è in programma una visita guidata nella zona balneare La ‘nuova’ Rimini della marina. Dal Parco del mare alla ‘palata’ del porto, che intende far conoscere la bellezza e la modernità del parco del mare. Le passeggiate culturali sono a pagamento e per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il giorno precedente. Info e prenotazioni: 333.7352877 e michela.cesarini@discoverrimini.it.