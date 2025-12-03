Discussione Tesi alla XIII Edizione del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”

L’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG) è lieta di annunciare la conclusione con la discussione delle tesi della XIII Edizione del prestigioso Master di secondo livello in Medicina Geriatrica «Giancarlo Ghironzi». Come ben sappiamo l’aumento dell’aspettativa di vita ormai consente a molti soggetti di raggiungere l’età avanzata in discreto benessere ed indipendenza, ma contemporaneamente sta determinando la crescita esponenziale di una nuova categoria di malati, quella degli anziani, caratterizzati da una particolare vulnerabilità per la contemporanea presenza di più malattie croniche, fragilità’ e disabilità, che pone problematiche clinico-assistenziali cosi ‘complesse da rappresentare una delle sfide non solo per l’intera classe medica, ma anche per l’intero sistema socio-sanitario. È con questo auspicio che la nostra associazione, ASGG, ha ideato un Master in Medicina Geriatrica dal 2011 in collaborazione con l’Università degli Studi di San Marino e Ferrara andando incontro alle nuove esigenze di formazione del personale medico-sanitario per la salute dell’anziano. Il Master, come sostiene il Dott.Carlo Renzini, Presidente dell’ASGG, si propone nel suo insegnamento diversi obiettivi come: la valutazione multidimensionale geriatrica in ambulatorio, residenziale e domiciliare; gestione della cronicità e della fragilità’; prescrizione e revisione della terapia farmacologica (Depriscrizione); coordinazione della Medicina Territoriale con i servizi specialistici e sociali. Tutto ciò per garantire l’autonomia dell’anziano il più a lungo possibile, evitando o riducendo se possibile ricoveri ospedalieri impropri e favorire la continuità di una cura con un miglioramento della qualità di vita non solo di salute ma anche psico-sociale. Il Master in Medicina Geriatrica diretto dal Prof. Giovanni Zuliani dell’Università di Ferrara, si distingue quindi, per il suo approccio clinico, terapeutico e sociale, coinvolgendo importanti docenti nell’insegnamento della Gerontologia e Geriatria e gode del patrocinio dell’IAGG (International Association of Gerontology and Geriatrics), dell’EuGMS (European Geriatric Medicine Society) e della SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria). Il Master, a tutt’oggi sempre di più rappresenta una formazione fondamentale per i colleghi medici, psicologi e specialisti nella cura ed assistenza del paziente anziano ed ha finora formato con successo 202 professionisti, contribuendo significativamente al miglioramento delle competenze nel campo della Gerontologia. Con l’ultimo decimo modulo, previsto per il giorno 12/13 dicembre, si affronteranno argomenti sulla appropriatezza e la rete di servizi in Geriatria che costituiscono la fase di conclusione pratica per potere meglio eseguire la professione sanitaria e al termine saranno previste le discussioni delle tesi di 12 candidati provenienti da diverse parti d'Italia che hanno frequentato il corso di formazione con dedizione e ai quali sarà consegnato il diploma del Master, come riconoscimento importante per l’impegno mostrato e sicuri dell’utilita e bontà del titolo di formazione per la loro professione. In relazione al Master, l'ASGG ha promosso numerosi eventi nel corso dell'anno, in particolare rilievo è stato, l’evento organizzato dalla stessa Associazione, il IV Convegno Internazionale di Gerontologia e Geriatria, dal titolo "A LIFE COURSE APPROACH TO AGING: Dalla Ricerca all’Ecosistema", che è stato incluso anche nel programma del Master. Il Presidente dell’ASGG, il Dott. Carlo Renzini ringrazia tutti candidati e i docenti che hanno reso possibile questa XIII edizione del Master è conferma il prosieguo con la XIV Edizione dell’anno academico 2025/26. San Marino con la formazione del Master in Medicina Geriatrica è diventato un punto di riferimento nel campo della Gerontologia.

