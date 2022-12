Discussione Tesi, X Edizione del Master in Medicina Geriatrica

L’ASGG informa che il giorno 9/10 dicembre si svolgerà il decimo modulo del Master in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”, presso l’aula DESD dell’Università di San Marino in via Saluta la Rocca, 44. Si svolgeranno le lezioni didattiche previste e in seguito la discussione delle tesi dei venti candidati che hanno frequentato il nostro Master. Master di secondo livello in Medicina Geriatrica “Giancarlo Ghironzi”, è nato dall’iniziativa dell’Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG), in collaborazione con le Università degli Studi di San Marino e Ferrara, patrocinato della SIGG (Società Italiana di Gerontologia e Geriatria) e la IAGG (International Association of Gerontology e Geriatrics). Tutto ciò a conferma, come dice il Dott. Carlo Renzini, Presidente dell’ASGG, che la Medicina Geriatrica e sempre più al centro della cura e della gestione della salute dei pazienti anziani con una metodologia di lavoro specifica. Denominata Valutazione Multidimensionale Geriatrica. Il Master ideato dall’ASGG è diretta dal Prof. Giovanni Zuliani dell’Università di Ferrara, ha già formato 180 professionisti del settore sanitario e si prepara ad inaugurare l’XI Edizione per il nuovo anno accademico 2022/23, con la partecipazione di tanti altri candidati provenienti da diversi parti dell’Italia.

c.s. Associazione Sammarinese di Gerontologia e Geriatria (ASGG)