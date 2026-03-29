Disoccupazione, la digitalizzazione non semplifica: “Così si penalizzano soprattutto i frontalieri”

Perdere il lavoro e dover accedere agli ammortizzatori sociali dovrebbe essere un percorso semplice e rapido. Oggi, però, a San Marino non è così. Le recenti modifiche alle procedure per richiedere la disoccupazione, introdotte con l’obiettivo di snellire l’iter, nei fatti stanno complicando la vita ai lavoratori, in particolare ai frontalieri.

Come CDLS lo constatiamo ogni giorno: la digitalizzazione dei processi ha reso obbligatorio il passaggio dal portale della Pubblica Amministrazione, ma non tutti hanno dimestichezza con gli strumenti informatici. Per molti lavoratori, anche solo registrarsi rappresenta un ostacolo concreto. Inoltre, l’accreditamento non è immediato: possono passare ore, se non giorni, prima del perfezionamento dell’iter.

Un problema serio, perché il tempo a disposizione per presentare la domanda di disoccupazione è limitato a otto giorni. Ritardi nelle procedure rischiano quindi di tradursi in una perdita di giornate di sussidio, con conseguenze dirette sul reddito delle persone.

A questo si aggiunge un’altra criticità: la digitalizzazione non ha eliminato i passaggi in presenza. Dopo aver completato la richiesta online, il lavoratore deve comunque recarsi fisicamente all’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA) per firmare il patto di servizio, e successivamente all’Ufficio Indennità Economiche dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.

Di fatto, ci troviamo di fronte a una procedura che alleggerisce il lavoro degli uffici, ma lo rende più complesso per chi deve accedere all’ammortizzatore sociale. Senza dimenticare che chi perde il lavoro vive già una situazione delicata, che rende ancora più difficile affrontare iter burocratici lunghi e poco intuitivi.

Come sindacato siamo a disposizione dei lavoratori per supportarli nella registrazione al portale della PA e nella presentazione della domanda. I nostri uffici sono a Domagnano, al Central Square in via Cinque Febbraio 17.

Abbiamo già segnalato queste criticità agli organi competenti, chiedendo uno snellimento reale della burocrazia. Continueremo a farlo, con l’obiettivo di tutelare concretamente i lavoratori e rendere il sistema più accessibile ed efficace.



Comunicato stampa

CDLS









