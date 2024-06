Disponibile per tutti i dispositivi iOS e Android la Nuova Applicazione "Sm Salute"

La nuova applicazione "SM Salute", ora disponibile per il download su tutti i dispositivi iOS e Android tramite gli store di Apple e Google. Questa innovativa app è stata sviluppata per facilitare l'accesso ai servizi offerti dall'ISS, con particolare attenzione al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Da alcuni giorni, l'applicazione "SM Salute", realizzata dall'Ufficio Informatico dell'ISS, era già disponibile per dispositivi iOS, tra cui iPhone e iPad. Ora, l'app è accessibile anche per tutti gli smartphone e tablet Android, garantendo una copertura completa per gli utenti di entrambe le piattaforme. Le principali funzionalità della nuova applicazione includono:  Accesso semplificato al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).  Sincronizzazione automatica degli appuntamenti sanitari con il calendario del dispositivo dell'utente.  Verifica del numero delle chiamate in attesa ai Centri Sanitari. Chiamata diretta ai numeri utili dell'ISS (Centri per la Salute, Pronto Soccorso, Pediatria, Guardia Medica, e altri). L'ISS continua a impegnarsi per migliorare l'accessibilità e l'efficienza dei suoi servizi attraverso soluzioni tecnologiche avanzate, offrendo strumenti pratici e immediati per la gestione della salute dei cittadini.

