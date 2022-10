Sono disponibili in tutte le farmacie dell’Istituto per la Sicurezza Sociale i nuovi tamponi a doppia diagnosi. Si tratta di tamponi nasali in grado di rilevare sia l’infezione da Covid-19, sia l’influenza stagionale. Tali tamponi sono in vendita al prezzo calmierato di 7,5 euro, mentre quelli singoli per la sola rilevazione dell’infezione da Covid-19 sono in vendita al costo di 5 euro.

Cs - ISS