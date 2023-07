Disposizioni antiCovid: ridotto ulteriormente l’obbligo di utilizzo della mascherina

Nuovo aggiornamento delle misure antiCovid da parte dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Tramite una disposizione del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie, Sergio Rabini e firmata anche da tutti i direttori di Dipartimento, da oggi, venerdì 14 luglio, l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 è stato ulteriormente ridotto e indossarla è obbligatorio solo: nelle Sale Operatorie, nel reparto di Terapia Intensiva, in Dialisi e nel reparto di Oncologia. Resta inoltre l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per gli operatori e la mascherina chirurgica per i visitatori:  alla RSA La Fiorina  nella struttura residenziale “il Principe” del Colore del Grano. Tale disposizione trova ragione nell’attuale andamento epidemiologico, nella continua tendenza al ribasso del numero di casi di Covid-19 e nell’aumento dell’immunità. Viene previsto infine l’obbligo di esecuzione del tampone per tutti i pazienti che accedono alla Sala Operatoria e al reparto di Terapia Intensiva.

Cs Ufficio Stampa