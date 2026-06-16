Disposizioni e incentivi a sostegno degli eventi sportivi e del patrimonio immobiliare dell’Eccellentissima Camera: approvato in Commissione il progetto di legge

La Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte della Commissione Consiliare Permanente competente, del Progetto di Legge “Disposizioni e incentivi a sostegno degli eventi sportivi e del Patrimonio Immobiliare dell’Eccellentissima Camera”, un provvedimento innovativo che introduce nuovi strumenti per favorire la partecipazione di cittadini, imprese ed enti alla realizzazione di eventi sportivi di interesse nazionale e al finanziamento di opere pubbliche e infrastrutture considerate strategiche dal Congresso di Stato, per il Paese. Il testo normativo mira a rafforzare il rapporto di collaborazione tra settore pubblico e privato, prevedendo specifici incentivi fiscali per coloro che scelgono di sostenere, attraverso donazioni o erogazioni liberali, iniziative di rilevanza collettiva.

Tra gli strumenti introdotti figurano forme di deducibilità fiscale e crediti d’imposta che consentiranno di mobilitare risorse private a beneficio della comunità, favorendo al contempo lo sviluppo dello sport e la valorizzazione del patrimonio pubblico. Il progetto di legge prevede in particolare la possibilità di sostenere eventi sportivi di interesse nazionale e interventi di manutenzione, riqualificazione, restauro e sviluppo delle strutture sammarinesi di proprietà dell’Eccellentissima Camera, attraverso un sistema trasparente e regolamentato che garantisce il corretto utilizzo delle risorse e il rispetto degli equilibri della finanza pubblica.

Il meccanismo individuato consente infatti di attrarre investimenti privati senza ricorrere a forme di indebitamento pubblico, distribuendo nel tempo gli effetti fiscali delle agevolazioni previste. “Con questo provvedimento – dichiara il Segretario di Stato Rossano Fabbri – introduciamo uno strumento moderno e virtuoso che valorizza il contributo di cittadini e imprese alla crescita del Paese. Lo sport rappresenta un importante veicolo di promozione, aggregazione e sviluppo e merita di poter contare su strumenti innovativi di sostegno. Allo stesso tempo, il progetto apre nuove opportunità per finanziare opere e infrastrutture di interesse pubblico attraverso la collaborazione tra istituzioni e tessuto economico, senza gravare sui conti dello Stato”. La Segreteria di Stato per l’Industria sottolinea come l’approvazione in Commissione rappresenti un passaggio significativo nel percorso legislativo del provvedimento, che anche grazie all’allargamento di applicazione e alle migliorire apportate durante i lavori, punta a creare un modello stabile e sostenibile di partenariato tra pubblico e privato, capace di generare benefici concreti per il sistema sportivo, per il territorio e per l’intera collettività sammarinese. Il Progetto di Legge proseguirà ora il proprio iter istituzionale per l’approvazione definitiva in Consiglio Grande e Generale.

C.s. - Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica, le Telecomunicazioni e lo Sport







