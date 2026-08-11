Disposizioni in merito a chiusure stradali e accesso al Centro Storico in occasione della visita del Santo Padre

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, in preziosa collaborazione con la rete organizzativa, ha il piacere di fornire alla cittadinanza alcuni dettagli logistici a seguito della pubblicazione dell’Ordinanza n. 213/2026 recante le disposizioni relative alla viabilità e alle chiusure stradali previste in occasione della Visita del Santo Padre nella Repubblica di San Marino, in programma sabato 22 agosto p.v.

L’Ordinanza disciplina le modifiche alla viabilità lungo il percorso che sarà seguito dal Santo Padre, dall’Aviosuperficie di Torraccia, attraverso il Centro dei Castelli di Domagnano e di Borgo Maggiore, fino al Centro Storico di San Marino. In particolare, il percorso interesserà Piazzale lo Stradone, Viale Antonio Onofri e Via Donna Felicissima, fino a Piazzetta Garibaldi, da dove il Santo Padre proseguirà verso Palazzo Pubblico e la Basilica del Santo.

Si informa che, nell’ambito delle disposizioni di viabilità, i parcheggi del Centro Storico saranno interdetti, ad eccezione dei parcheggi n. 9 e n. 10, che resteranno invece disponibili.

Al fine di agevolare l’afflusso dei cittadini e dei fedeli provenienti dai Castelli della Repubblica verso il Centro Storico, saranno inoltre predisposti servizi di navetta gratuiti.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri coglie inoltre l’occasione per ricordare che l’accesso alle aree di Piazza della Libertà, Contrada del Pianello, Piazzale Domus Plebis e Via Eugippo sarà consentito esclusivamente ai possessori di apposito Pass. Lungo il restante percorso del Santo Padre, dall’Aviosuperficie di Torraccia fino al Centro Storico di San Marino, invece, l’accesso sarà libero e non sarà richiesta alcuna prenotazione o Pass. Cittadini e visitatori potranno pertanto assistere al passaggio del Santo Padre lungo il percorso, contribuendo così a rendere l’intera giornata un momento di particolare partecipazione e condivisione per la comunità sammarinese.

Per una completa informazione sulle disposizioni relative alla viabilità e sulle modalità di accesso alle diverse aree interessate dalla Visita, si invita la cittadinanza a prendere visione dell’Ordinanza n. 213/2026, allegata al presente comunicato.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per gli Affari Esteri









