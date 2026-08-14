Disposizioni in merito alla partecipazione della cittadinanza in occasione della visita pastorale del Santo Padre a San Marino

Disposizioni in merito alla partecipazione della cittadinanza in occasione della visita pastorale del Santo Padre a San Marino.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, informa nuovamente che tutti coloro che hanno prenotato i PASS tramite IOL (gov.sm), le Giunte di Castello e la Diocesi che sarà possibile procedere al ritiro nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle ore 21.30, presso il Centro Accrediti Unico, istituito all’interno della Sala riunioni della Giunta di Castello di Borgo Maggiore (Piazza Mercatale, 21).

Si comunica che per l’accesso in Piazza della Libertà e Piazzale Domus Plebis è richiesto il possesso del PASS nominativo, in formato cartaceo, che dovrà essere esibito congiuntamente a un documento di identità. Coloro che sono in possesso di PASS per l’accesso a Piazza della Libertà, dovranno recarsi presso l’area della Cava dei Balestrieri/via Eugippo entro le ore 08.30, dove attenderanno fino alle ore 10.30. Coloro che sono in possesso di PASS per l’accesso in Piazzale Domus Plebis dovranno presentarsi entro e non oltre 8.30 direttamente in Domus Plebis.

Tali accessi anticipati sono motivati da rigorose disposizioni per motivi di sicurezza. In entrambe le aree saranno presenti un presidio della Protezione Civile per la fornitura d’acqua e servizi igienici appositamente predisposti.

L’accesso sarà libero, senza necessità di PASS, nelle seguenti aree:

Aviosuperficie di Torraccia, ove sarà possibile accedere entro le ore 08.00;

Piazza Filippo da Sterpeto, Domagnano, ove sarà possibile accedere entro le ore 08.15;

Portici di Borgo Maggiore ed area antistante, ove sarà possibile accedere entro le ore 08.15;

Piazzale lo Stradone, Viale Onofri, Via Donna Felicissima e in Piazza Garibaldi (zona sotto i portici), ove sarà possibile accedere entro le ore 08.30.

Nelle suddette aree il Santo Padre effettuerà rallentamenti e brevi soste per consentire il saluto dei cittadini e fedeli.

Si precisa che verranno collocati appositi maxischermi per seguire la diretta della visita del Pontefice nelle aree seguenti:

Portici di Borgo Maggiore;

Piazzale lo Stradone;

Cava dei Balestrieri, ove attenderà il pubblico che è in possesso del PASS per accedere alla Piazza della Libertà prima dell’affaccio del Santo Padre;

Piazzale Domus Plebis.

In ottemperanza all’ordinanza n. 213/2026 si riferisce in merito alla possibilità di parcheggio nelle seguenti aree:

Zona di Torraccia: dal bivio di Strada di Monte Olivo - Strada Montelupo verso il confine di Stato;

Domagnano: Strada Campagnaccio verso il Campo Sportivo;

Borgo Maggiore: parcheggio della Baldasserona, parcheggio delle Scuole Elementari e l’intera Via Giorgio Ordelaffi;

San Marino Città: i parcheggi del Centro Storico saranno interdetti, ad eccezione dei parcheggi n. 9 e n. 10, che resteranno disponibili. È prevista la possibilità di parcheggio a Fonte dell’Ovo (P12) ove saranno attivate navette continue. Solo per coloro che sono in possesso di PASS sarà possibile l’accesso alla funivia che è gratuito, nonché al parcheggio 11 fino ad esaurimento posti.

Considerando il numero elevato di afflusso di cittadini e fedeli provenienti dai Castelli della Repubblica e indirizzati verso il Centro Storico, saranno predisposti servizi di navetta gratuiti, i cui dettagli verranno forniti nei prossimi giorni.

Per consentire ai cittadini e ai visitatori di organizzare al meglio la propria partecipazione alla visita, il Dipartimento Affari Esteri ha messo a disposizione sul sito www.esteri.sm una sezione dedicata all'evento, nella quale è stato pubblicato il programma ufficiale e tutte le informazioni utili, le linee guida per l'accesso, gli aggiornamenti organizzativi, le indicazioni sui servizi disponibili, le misure di sicurezza, la viabilità e ogni altra comunicazione relativa alla visita del Santo Padre. Inoltre per qualsiasi tipo di informazione è disponibile il seguente indirizzo email: visitasantopadre@esteri.sm

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

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