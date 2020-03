Disposizioni per emergenza sanitaria coronavirus accesso ai servizi di anagrafe, stato civile, polizia mortuaria

L'Ufficio Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali alla luce del Decreto Legge emesso in data 8 marzo 2020 n. 44 che dispone, a decorrere dal 9 marzo al 6 aprile p.v. di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio della Repubblica nonché all'interno dello stesso salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute o per il rientro presso il proprio domicilio (art. 1 lettera a), al fine di evitare l'assembramento di utenti in sala d'attesa o nei corridoi di accesso all’ufficio, che per le dimensioni e caratteristiche non consentono di rispettare puntualmente e garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro fra le persone, al fine quindi di evitare il ripetersi di affollamento agli sportelli dell'Ufficio, nell'ottica di garantire l'efficienza amministrativa e di consentire ai dipendenti e agli utenti la massima sicurezza e tranquillità nell’accesso ai servizi dell’Ufficio, adotta la seguente regolamentazione di accesso ai Servizi. Sono garantiti con accesso diretto, presentandosi agli sportelli dell'Ufficio, i servizi indifferibili ed urgenti di Stato Civile e di Polizia Mortuaria quali:

- denunce di nascita

- denunce di morte e conseguenti pratiche di sepoltura.

Per tutte le altre richieste motivate dalla necessità, dall’urgenza ed indifferibilità (quali rilascio documenti di identità personale, pratiche anagrafiche, richieste di certificazione, ecc.) l’accesso agli sportelli dell’ufficio potrà avvenire unicamente dietro appuntamento telefonico o richiesta inoltrata via mail, al fine di ricevere - previa valutazione della situazione di necessità, urgenza e indifferibilità della richiesta da parte dell'Ufficio - anche indicazioni sulla documentazione da anticipare via mail per il disbrigo veloce della pratica e con minore stazionamento dell’utenza agli sportelli. Si ricorda che– ai sensi dell'art. 1 lettera r) del Decreto Legge n.44/2020 – dal 9 marzo fino al 6 aprile 2020 sono sospese le celebrazioni di matrimoni civili e di unioni civili; pertanto sono altresì sospese le relative pratiche di pubblicazione di matrimonio e di unione civile.

Si rammenta da ultimo che: - per le richieste di certificazioni semplici può essere utilizzato il servizio di prenotazione on-line utilizzando il sito “ www.sanmarino.sm” - gli uffici della P.A. non possono richiedere al privato interessato la produzione di certificati stante l'obbligo di acquisizione d'ufficio degli stessi (articolo 4 Legge n.159/2011 ) e che comunque i certificati da allegare alle richieste destinate agli uffici della Pubblica Amministrazione, possono essere sostituiti dalla DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Legge n. 159/2011 artt. 12 e 13).

PER PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI: Numero telefonico 0549 882080 dalle ore 8:15 alle ore 13:00 di ogni giorno lavorativo e dalle ore 16:00 alle ore 17:00 (lunedì e giovedì) Indirizzo mail “info.statocivile@pa.sm” Prenotazione certificazione on – line www.sanmarino.sm