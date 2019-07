Disposizioni temporanee per la raccolta dei rifiuti porta a porta nei Castelli di Faetano e Montegiardino

A seguito dell’incidente avvenuto ad un mezzo operativo in data 25/07/2019, si comunica che il servizio eseguito dall’ATI Cooperativa New Era potrà subire dei ritardi di qualche ora in riferimento alla raccolta porta a porta dei rifiuti nei Castelli di Faetano e Montegiardino. Verranno comunque rispettati i giorni di raccolta previsti dagli eco calendari già in uso all’utenza. Si prega quindi la cittadinanza dei due Castelli citati di mantenere i bidoni esposti sino alle ore 16.30. Ringraziamo sin d’ora per la collaborazione.

Comunicato stampa

AASS e ATI Cooperativa New Era