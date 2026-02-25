Disservizio linea 13: AASS si scusa con le famiglie

Un imprevisto di natura meccanica ha interessato questa mattina la linea 13 del trasporto scolastico, provocando l'interruzione del servizio per gli studenti che attendevano lo scuolabus. Il mezzo, di proprietà della ditta Tabarrini S.r.l. – azienda assegnataria della tratta – ha subìto un'avaria improvvisa che ne ha reso impossibile il regolare transito agli orari prestabiliti. Non appena ricevuta la segnalazione del guasto, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici si è attivata per risolvere l'emergenza. La priorità è stata quella di predisporre un mezzo sostitutivo nel minor tempo possibile per garantire il raggiungimento degli istituti scolastici. Tuttavia, al passaggio del bus di supporto, gli studenti si erano già allontanati dalle fermate, avendo verosimilmente organizzato il trasporto in autonomia per non tardare l'ingresso a lezione. Siamo consapevoli del forte disagio arrecato, specialmente in una fascia oraria così delicata per l'organizzazione familiare. Per quanto la manutenzione dei mezzi sia costante e rigorosa, l'imprevisto tecnico, purtroppo, può accadere. Detto questo la direzione di AASS, ha già avviato un'indagine per appurare l'esatta dinamica del guasto. L'obiettivo è chiaro: vogliamo assicurarci che simili criticità non si ripetano, affinando ulteriormente i protocolli di intervento rapido. Ci scusiamo sinceramente con i genitori e con i ragazzi per l'inevitabile contrattempo occorso durante la mattinata odierna. Restiamo, come sempre, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessario.

C.s. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Aass)







