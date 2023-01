Disturbi sessuali femminili: a Milano il dott. Maurizio Filippini

Disturbi sessuali femminili: a Milano il dott. Maurizio Filippini.

Si è tenuta questa mattina a Milano, la conferenza stampa di DEKA, azienda medicale del Gruppo El.En., da oltre 10 anni impegnata nella ricerca e sviluppo di tecnologie all’avanguardia per contrastare i disturbi sessuali femminili e migliorare la qualità di vita delle donne. In particolare sono stati presentati i nuovi dispositivi MonaLisa Glide e Dr Arnold e i più recenti studi che ne convalidano l’efficacia e la sicurezza.

Gli studi scientifici sull’efficacia di queste tecnologie sono stati svolti presso l’Ospedale San Raffaele di Milano e l’Istituto Sicurezza Sociale di San Marino. Di seguito si riporta una sintesi della cartella stampa, con in particolare gli interventi del Dottor. Maurizio Filippini, Responsabile Modulo Funzionale di Endoscopia Ginecologica presso il reparto di Ostetrica e Ginecologia dell’Ospedale di Stato.

L’ISS di San Marino dispone sia del laser MonaLisa Duo Glide sia della poltrona Dr. Arnold come da comunicati consultabili ai seguenti link: https://www.iss.sm/on-line/home/articolo49015888.html e https://www.iss.sm/on-line/home/archivio-ufficio-stampa-iss/articolo49015983.html

MonaLisa Glide: studi a conferma dell’efficacia dei trattamenti per atrofia-vulvovaginale e incontinenza urinaria Il Dott. Maurizio Filippini, dell’ISS della Repubblica di San Marino, ha portato i risultati di studi recentissimi. “Abbiamo istologicamente dimostrato l’assoluta riduzione del vecchio collagene (tipo I) a favore del nuovo collagene (tipo III). Inoltre, lo studio in corso da aprile 2022 presso l’ISS di San Marino ha dimostrano non solo l’efficacia sui sintomi della sindrome genito-urinaria, ma anche un miglioramento statisticamente importante sui sintomi dell’incontinenza urinaria. Dati confermati anche in vitro attraverso la maggiore contrazione del collagene”. L’incontinenza urinaria e la poltrona terapeutica a campi elettromagnetici Dr Arnold “Dr. Arnold di Deka – ha spiegato il Dott. Maurizio Filippini - è un dispositivo medico non invasivo che sfrutta l'energia magnetica per creare dei campi che vanno a stimolare il tessuto perineale. Crea un campo elettromagnetico che permette al muscolo di contrarsi, con una contrazione molto più intensa ed efficace di quella che viene fatta manualmente da un fisioterapista o da un'elettrostimolazione. Ed è così che riesce ad intervenire su prolassi lievi e incontinenza urinaria. Il trattamento non è invasivo, non ha effetti collaterali, la paziente sentirà solo un affaticamento muscolare, come dopo un’elevata attività fisica ed è assolutamente confortevole. Prevede infatti che la paziente rimanga vestita e seduta sulla poltrona”. “Tramite un’indagine ecografica transvaginale – ha proseguito il Dott. Maurizio Filippini, – sono state fatte delle misurazioni che hanno dimostrato l’efficacia del trattamento con Dr. Arnold. Inoltre, i risultati di valutazioni cliniche eseguite con Dr. Arnold in pazienti con incontinenza da sforzo dimostrano un’efficacia significativamente superiore dell’uso della stimolazione magnetica rispetto agli esercizi per il pavimento pelvico svolti a casa, anche perché spesso questi ultimi sono eseguiti non correttamente e soprattutto non costantemente nel tempo dai pazienti”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: