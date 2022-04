Diversamente informati

Diversamente informati.

Il fenomeno dell’agitazione mondiale delle persone con disabilità che si è registrato con forza alla fine degli anni ’90, non a caso ha combaciato con l’avvento delle nuove tecnologie, in particolare della rete internet. Un mondo in forte fermento grazie alla possibilità per molti, costretti tra le mura di casa propria, di poter disporre di informazioni utili e necessarie, cercare e scambiare esperienze ecc. Questo ha generato progressivamente in loro a livello planetario una forte consapevolezza dei propri diritti, sino al punto massimo dell’elaborazione e approvazione presso le Nazioni Unite nel 2006, della Convenzione sui Diritti delle persone con disabilità. Il primo Trattato internazionale del nuovo millennio in materia di Diritti Umani. C’è stato un cambiamento radicale che ha introdotto nella vita di molti lo sviluppo di aspetti qualitativamente migliori, concreti e su base di uguaglianza con gli altri. L’importanza dell’accesso alle informazioni, dunque, è basilare. Lo è per chiunque e a maggior ragione per le persone con difficoltà che possono essere di vario tipo. L'accesso all'informazione è un diritto inalienabile e nell'era digitale il godimento di tale diritto è necessario che sia alla portata di tutti, non solo per quanto concerne i mezzi televisivi o di stampa, ma anche via web. A tal proposito, riteniamo sia estremamente utile e anche urgente a San Marino la realizzazione di uno spazio virtuale che rispetti non solo i criteri di accessibilità, ma che contenga e raccordi tutte quelle informazioni utili al cittadino in materia di disabilità. E’ sufficiente visitare i siti con queste finalità delle Regioni con cui più, peraltro, collaboriamo a livello Sanitario e Socio Sanitario Marche ed Emilia Romagna, per notare la differenza rispetto al sito dedicato che possiamo trovare nella Repubblica di San Marino. Il giorno e la notte. Crediamo, ad esempio, che allo “Spazio Disabilità”, inaugurato recentemente a Borgo Maggiore presso Casa la Rosa, si debbano attribuire più risorse, anche economiche, e iniziare al più presto un “upgrade” virtuale di questa natura. Molto spesso, in passato, durante le nostre Iniziative ci è capitato di ascoltare dalle famiglie come uno dei problemi più avvertiti sia proprio la disinformazione e la difficoltà di reperire precisi riferimenti normativi, eventuali linee guida, suggerimenti, notizie, scaricare la modulistica ecc. Sono situazioni di oggettivo disagio che possono generare facilmente anche degli inconvenienti: lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per chi lo avesse voluto, di richiedere un contributo di € 5.000 a fondo perduto per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di un articolo previsto per la prima volta nella nostra Legge di Bilancio, ma di cui probabilmente in pochi conoscevano l’esistenza e/o non è stata data l’adeguata pubblicazione. Riteniamo, in conclusione, per queste semplici considerazioni, che costruire un portale accessibile e con tutte le informazioni utili per le persone con disabilità, sia uno sforzo che la Repubblica di San Marino può e deve fare.

Il Consiglio Direttivo di Attiva-Mente

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: