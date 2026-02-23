“Diversamente Noi”: a Sanremo la campagna Marlù che celebra le persone dentro al marchio

Marlù, marchio di democratic jewelry da sempre attento all’espressione personale, presenta l’evoluzione della campagna “Diversamente tu”, on air durante le giornate del Festival di Sanremo grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità. Dopo il successo della precedente campagna, il marchio compie un nuovo passo nel proprio racconto identitario: questa volta, a dare volto e voce al messaggio sono le persone che ogni giorno vivono Marlù, dal suo interno. Una scelta che nasce da una riflessione profonda sul significato stesso del payoff “Diversamente tu”. Non più esclusivamente un messaggio da comunicare, ma una realtà vissuta quotidianamente. Chi lavora in Marlù incarna infatti, in modo spontaneo e autentico, quella pluralità di storie, sensibilità e percorsi che rendono il marchio ciò che è oggi. In questo senso, la campagna diventa una dichiarazione di verità: non esiste narrazione più potente di quella vissuta in prima persona. Dietro all’obiettivo del fotografo Enrico De Luigi, i tanti volti del mondo aziendale di Marlù non interpretano soltanto un ruolo, ma portano in scena la propria identità, trasformando lo spot in uno spazio reale di espressione, dove la diversità è riconosciuta e valorizzata. A completare il progetto il racconto di Mapi Danna, autrice e conduttrice capace di creare uno spazio di dialogo spontaneo, che nel backstage ha incontrato i protagonisti. Una conversazione aperta, lontana da copioni rigidi: domande personali, professionali e identitarie hanno accompagnato dipendenti e collaboratori Marlù – dagli addetti vendita agli store manager, dal customer care ai team commerciali e di magazzino. “C’è differenza tra leadership maschile e femminile? Per un uomo, essere definito gentile è punto di forza o debolezza? Se domani una macchina potesse fare il tuo lavoro in modo perfetto, cosa mancherebbe? Che cosa avete imparato l'uno dall'altra nella vita e nel lavoro? Perché hai deciso di essere tu a chiedere a Luca di sposarti? In che modo hai sentito che Marlù non ha solo 'accettato' le tue maternità, ma ha saputo riconoscere la nuova donna che tornava in ufficio dopo ogni gravidanza? Che cosa c'è in te di diverso da quello che il mondo si aspetta?” Queste sono solo alcune delle domande a cui hanno potuto rispondere, in un dialogo intimo e al tempo stesso aperto al mondo, Antonio, millenial, Elena e Luca, sposi ed entrambi dipendenti Marlù, Federica, 12 anni in azienda tra crescita professionale e maternità, Ilaria, leader gentile del Marlù store di Bologna. Obiettivo principale del progetto, portare alla luce vissuti reali, emozioni e punti di vista, restituendo così uno spaccato autentico della diversità che costruisce ogni giorno l’azienda. “Diversamente tu” si evolve così in un racconto corale, un mosaico di volti e identità in cui ogni persona è una sfumatura unica dello stesso universo. Le immagini restituiscono emozioni vere, unite da un unico comun denominatore: la libertà di essere sé stessi, senza compromessi. I gioielli Marlù diventano ancora una volta simbolo di questa identità: non semplici accessori, ma segni tangibili di un percorso personale, capaci di riflettere la luce interiore di chi li indossa. «Abbiamo scelto di raccontarci attraverso le nostre persone perché sono loro la vera anima del marchio – commenta Marta Fabbri, Co-Founder e Marketing & Communication Director - “Diversamente Noi” non è solo un messaggio, ma ciò che accade ogni giorno nella nostra azienda attraverso la valorizzazione di singole diversità, talenti e personalità di chi lavora con noi. La presenza durante il Festival di Sanremo rafforza ulteriormente il nostro messaggio, inserendolo in un momento culturale di massima visibilità e partecipazione collettiva». Marlù continua così a costruire un linguaggio contemporaneo e profondamente umano, in cui identità e racconto di marchio costituiscono l’ingrediente principale della crescita aziendale.

c.s. Marlù







