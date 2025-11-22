“Diversamente tu”: Lo spot firmato Marlù che racconta chi siamo

Il progetto, realizzato in collaborazione con Mediaset, celebra la libertà di essere sé stessi e l’unicità autentica di ogni individuo, in onda su tutte le reti e i programmi di punta del gruppo.

Marlù, marchio di gioielli da sempre attento a valorizzare l’unicità e l’espressione personale, presenta oggi sulle reti Mediaset il nuovo spot televisivo che racconta, per immagini, il payoff che da sempre contraddistingue la comunicazione del brand: “Diversamente tu”.

La campagna diventa così manifesto di libertà di essere sé stessi, ognuno con la propria diversità. Un invito a riconoscere e celebrare ciò che rende unici e preziosi, come un gioiello sa essere.

«“Diversamente tu” nasce dalla convinzione che essere diversi non sia un difetto da correggere, ma la chiave per trovare il proprio equilibrio nel mondo. Lo spot racconta tre storie parallele, tre modi diversi di vivere la propria realtà, legati da un filo visivo e narrativo: la luce dei gioielli Marlù, simbolo di libertà e consapevolezza.» spiega Marta Fabbri, Co-Founder e Marketing&Communication Director di Marlù.

Ogni gioiello diventa specchio della luce interiore di chi lo indossa. Nel mondo Marlù, i gioielli non sono semplici accessori, ma simboli che accompagnano le persone nel loro percorso di consapevolezza, raccontano emozioni e ricordi, custodiscono gesti quotidiani e generano connessioni autentiche e condivise.

Lo spot sarà in onda su tutte le reti Mediaset e nei programmi di punta come Verissimo, Tu sì que Vales e Uomini e Donne, oltre che su tutti i canali del gruppo, garantendo una diffusione capillare e un’ampia visibilità al messaggio del marchio.

«Con “Diversamente tu” vogliamo raccontare la libertà di essere sé stessi e la bellezza che nasce dall’autenticità» – conclude Marta Fabbri, Co-Founder e Marketing&Communication Director di Marlù – «Siamo orgogliose di aver realizzato questo progetto insieme a Mediaset, partner ideale per condividere un messaggio universale e profondamente umano. I nostri gioielli nascono per illuminare la luce che ognuno porta dentro di sé: perché non serve essere uguali, basta essere “Diversamente tu”.»



