Divieto di accensione fuochi in occasione dei tradizionali fuochi di San Giuseppe



Il Capo del Servizio di Protezione Civile;

il Comandante del Corpo di Polizia Civile – Sezione Antincendio

Visto l’Accordo fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 21/05/2007 in materia di incendi ed altre emergenze;

Visto l’Accordo di Collaborazione fra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna del 10 giugno 2013;

Considerato che con delibera n.417 del 05/04/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, e successivi aggiornamenti, la Repubblica di San Marino viene ricompresa nel nuovo sistema gestionale e funzionale di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile;

Visti gli articoli 18, comma 3, e 39 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 Codice Ambientale come modificato dal Decreto Delegato 20 maggio 2021 n.91, secondo i quali anche in fase di attenzione la Protezione Civile e la Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile, in caso sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui possano derivare rischi per la salute pubblica, hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’art. 20 del medesimo Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 Codice Ambientale;

Vista l’emissione di allerta n. 031/2026 per vento dell’Arpae Emilia Romagna per le zone A2 e B1 valida per il periodo dalle 00.00 del 18 marzo 2026 alle 00.00 del 19 marzo 2026.

al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità,



Ordinano

il divieto assoluto di accendere i fuochi, organizzati ed autorizzati alle Giunte di Castello, per tutta la giornata del 18 marzo 2026

Precisano

che alla presente Ordinanza sarà data massima diffusione attraverso i mezzi stampa, di comunicazione ed i siti web della Pubblica amministrazione.



Comunicato stampa

Protezione Civile San Marino

Sezione Antincendio Polizia Civile









