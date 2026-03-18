Divieto di accensione fuochi in occasione dei tradizionali fuochi di San Giuseppe

Divieto di accensione fuochi in occasione dei tradizionali fuochi di San Giuseppe.



Il Capo del Servizio di Protezione Civile;

il Comandante del Corpo di Polizia Civile – Sezione Antincendio

Visto l’Accordo fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 21/05/2007 in materia di incendi ed altre emergenze;

Visto l’Accordo di Collaborazione fra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia Romagna del 10 giugno 2013;

Considerato che con delibera n.417 del 05/04/2017 della Giunta Regionale Emilia Romagna, e successivi aggiornamenti, la Repubblica di San Marino viene ricompresa nel nuovo sistema gestionale e funzionale di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile;

Visti gli articoli 18, comma 3, e 39 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 Codice Ambientale come modificato dal Decreto Delegato 20 maggio 2021 n.91, secondo i quali anche in fase di attenzione la Protezione Civile e la Sezione Antincendio del Corpo di Polizia Civile, in caso sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui possano derivare rischi per la salute pubblica, hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione all’aperto del materiale vegetale di cui all’art. 20 del medesimo Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 Codice Ambientale;

Vista l’emissione di allerta n. 031/2026 per vento dell’Arpae Emilia Romagna per le zone A2 e B1 valida per il periodo dalle 00.00 del 18 marzo 2026 alle 00.00 del 19 marzo 2026.

al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità,



Ordinano

il divieto assoluto di accendere i fuochi, organizzati ed autorizzati alle Giunte di Castello, per tutta la giornata del 18 marzo 2026

Precisano

che alla presente Ordinanza sarà data massima diffusione attraverso i mezzi stampa, di comunicazione ed i siti web della Pubblica amministrazione.



Comunicato stampa

Protezione Civile San Marino

Sezione Antincendio Polizia Civile

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