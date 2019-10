“diVINO Dioniso” Al Museo di Stato un percorso alla scoperta del vino nell’antichità

In parallelo a “Mille Bolle Festival” (5-6 ottobre 2019) e fino al 20 ottobre 2019, il Museo di Stato della Repubblica di San Marino presenta nelle sale di Archeologia del Territorio (piano terra) e Archeologia di Donazione (piano -1) il percorso “diVINO Dioniso”, dedicato alla produzione, commercializzazione e consumo del vino nell’antichità. Considerato dono degli dei, nell’antichità il vino era alimento che garantiva un rilevante apporto calorico nella dieta quotidiana. Il consumo del vino scandiva i più importanti momenti di socializzazione, nella sfera pubblica e privata; la sua produzione e commercializzazione rappresentavano un importante comparto economico. Dopo una spiegazione introduttiva, disponibile in formato cartaceo e multimediale, il percorso si articola con schede-focus su dieci reperti: quattro reperti rinvenuti in territorio sammarinese (ritrovamenti fortuiti o da campagne di scavo), tra cui un raro frammento di vite in legno per torchio vinario, e sei reperti frutto di donazioni per lo più ottocentesche, il cui contesto di rinvenimento non è noto ma che sono rappresentativi del consumo e commercializzazione del vino. Il Museo di stato è aperto tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Informazioni generali e testi: www.museidistato.sm