Divisione Filatelica e Numismatica: emissione postale del 12 novembre 2022.

Poste San Marino SpA – Divisione Filatelica e Numismatica trasmette alla stampa le informazioni relative all’emissione postale del 12 novembre 2022:

Cod. 740: Street art a San Marino

Valori: foglietto formato da n.1 valore da euro 5,00

Tiratura: 20.000 foglietti

Stampa: offset a quattro colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13 1⁄4 x 13 1⁄4

Formato francobolli: 35 x 35 mm

Formato foglietto: 80 x 60 mm

Bozzettista: Kobra

Il foglietto mostra la raffigurazione del Santo Marino benedicente, accanto alla Prima Torre e alla Statua della Libertà, particolari tratti dalla colossale opera intitolata “Il Santo venuto dal mare”, incentrata sulla storia del Santo fondatore della Repubblica e sulla nascita della libertà perpetua, realizzata da Kobra, street artist brasiliano di fama internazionale nel mese di luglio 2022 su un’intera parete dell’edificio della storica ditta SIT di Faetano, committente dell’opera. In relazione ai consolidati e profondi rapporti diplomatici che legano la Repubblica di San Marino alla Repubblica Federativa del Brasile, l’emissione postale intende celebrare anche il Bicentenario della proclamazione dell'Indipendenza del Brasile, che ricade il 7 settembre 1822. Il legame e le relazioni storiche di San Marino con il Brasile sono testimoniati fin dal 1830, anno in cui il Consiglio Grande e Generale concesse la cittadinanza all'imperatore del Brasile Dom Pedro I, che fu il protagonista nel 1822 del processo che ha portato alla proclamazione e al successivo riconoscimento internazionale dell'indipendenza del Brasile. A fine del 1800 numerose famiglie sammarinesi emigrarono in Sud America e in Brasile. Il valore da euro 5,00 inquadra il volto del Santo Marino benedicente, particolare dell’opera intitolata “Il Santo venuto dal mare” di Kobra. A completare il valore “5,00”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, il nome dell’autore e l’anno di emissione 2022. La raffigurazione della Prima Torre e della Statua della Libertà, la legenda “Street art a San Marino” e il sito www.ufn.sm sono riportati sullo sfondo del foglietto.

Cs - Poste San Marino SpA – Divisione Filatelica e Numismatica

