DML a colloquio con il vice presidente del parlamento europeo on.le Antonio Tajani

Nella cornice del Meeting Rimini 2020 - Special Edition, il Partito ha avuto un importante momento di incontro con l'On.le Antonio Tajani, Vice Presidente del Parlamento Europeo. Il confronto con l’On.le Tajani ha contribuito a gettare le basi per una proficua collaborazione, affinché DOMANI - Motus Liberi possa muovere i primi passi formali per portare la propria azione politica sul quadro Europeo ed internazionale. Il Partito è fermamente convinto che l’attività politica, per essere di ampio respiro e perché possa davvero essere al servizio del Paese, necessita di aprire i propri orizzonti oltre i confini nazionali: proprio in questa direzione vanno molti obiettivi che si è posto nel prossimo futuro. Il Partito ringrazia sentitamente l'On.le Tajani per la cortesia e la disponibilità.

DOMANI - Motus Liberi