DML: Continuano ad emergere le contraddizioni di questa maggioranza: è stato dato mandato di rinnovare il comitato esecutivo ISS. Che fine ha fatto la battaglia identitaria di Libera?

Tutto questo ha dell’incredibile: dopo un’intera campagna elettorale costruita da LIBERA, il secondo partito di questa maggioranza, mirata ad ottenere l’immediata sostituzione dell’intero Comitato Esecutivo ISS, ieri è stato sottoscritto ed approvato dall’intera maggioranza un ordine del giorno che impegna il Segretario di Stato alla Sanità a “dare corso al rinnovo di tutte le figure dirigenziali componenti l’attuale CE dell’ISS, avviando le attività necessarie all’individuazione del futuro Direttore Generale”.

Delle due l’una: o Libera, ora che è in maggioranza ed esprime esponenti alla guida di due Segreterie di Stato (le famose “poltrone”) ha del tutto perso la propria forza nel portare avanti battaglie che considerava identitarie e di tutto rilievo, oppure non si è nemmeno resa conto del contenuto dell’ordine del giorno che ha sottoscritto.

In entrambi i casi, comunque, il risultato è il medesimo: la Segreteria di Stato alla Sanità ha ottenuto il mandato a procedere al “rinnovo” di tutti gli attuali componenti del Comitato Esecutivo ISS, e ad avviare le attività necessarie ad individuare il futuro Direttore Generale senza alcuna indicazione di relative tempistiche, quindi astrattamente anche alla scadenza dell’attuale contratto con il Direttore Generale Bevere prevista nel 2027. La maggioranza perde il tempo a cercare la parola giusta, che possa essere interpretabile, per giustificare la totale mancanza di visione e di unità di intenti nella sanità, dimenticandosi di dare risposte concrete su come intende ridurre i tempi di attesa delle visite, come potenziare i centri sanitari e l’assistenza territoriale, che idea ha per il nuovo ospedale, come intende disciplinare la libera professione e l’attività intramuraria.

Le dinamiche di questa maggioranza in aula consiliare sono sempre piene di colpi di scena: quale sarà il prossimo?



Comunicato stampa

DOMANI - Motus Liberi