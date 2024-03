DML. Fine legislatura: si poteva fare meglio

Dopo quasi cinque anni siamo giunti alla fine della legislatura. Non abbiamo paura di dire che in questi giorni abbiamo proposto una linea diversa, soprattutto all’interno della maggioranza, convinti che le cose si dovessero gestire in maniera differente da come poi sono andate. Dal nostro punto di vista era importante guidare la fase finale della legislatura in modo preciso ed ordinato per trasmettere un messaggio di chiarezza alla cittadinanza, con un percorso strutturato utile a salvaguardare i temi di estremo interesse per il Paese e scegliendo quando andare a votare piuttosto che in tutta fretta a seguito di una corsa a chi si dimetteva prima. La gestione di questo momento doveva chiaramente prevedere un accordo con tutte le forze politiche, soprattutto alla luce di tutto ciò che stava accadendo in termini di numeri, al fine di condividere le questioni più rilevanti, individuare insieme la data più consona al voto ed avviare un percorso utile a comprendere chi davvero lavora per migliorare il Paese e chi per pure strategie politiche. Prendiamo atto del fatto che nell’attuale quadro politico, non vi siano più le condizioni per costruire e che, anzi, vi sia la volontà prevalente di dividere e distruggere. Di fronte a ciò, DOMANI – Motus Liberi continuerà, con senso di responsabilità, a lavorare mettendo al centro i temi e una visione di paese innovativo, inclusivo e ricco di opportunità.

