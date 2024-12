DML. Il futuro è domani: costruiamo un'area conservatrice-riformista a misura di cittadino

Unire la forza dei valori e la capacità di abbracciare il nuovo, per il futuro di San Marino: il progetto di DOMANI – Motus Liberi verso una politica responsabile. Il mese scorso DOMANI – Motus Liberi ha annunciato il lancio di un importante progetto politico di aggregazione, che mira a costruire l'area conservatrice-riformista a San Marino: l’idea è quella di unire il rispetto dei valori, delle tradizioni e delle istituzioni del Paese a una visione innovativa e riformatrice della vita politica e sociale. Per noi, infatti, il concetto di "conservatore" non è da intendersi come ancorato a posizioni nostalgiche o reazionarie, bensì come espressione di un profondo legame con le radici culturali e storiche del nostro Paese, e dell’amore per esso. Il nostro obiettivo è di convogliare questi irrinunciabili valori nel percorso di un serio riformismo politico, economico e sociale, capace di rispondere con chiarezza alle sfide contemporanee e guidarci verso un futuro sempre più a portata di cittadino, evitando retoriche subdole e divisive. In uno scacchiere politico internazionale segnato da profonde trasformazioni, l'importanza di un'area conservatrice - riformista compatta e dinamica si fa sempre più evidente. DOMANI – Motus Liberi si propone di guidare questa fase con responsabilità e spirito costruttivo, aprendo a un fertile confronto con tutte quelle realtà che, senza cedere a derive estremiste o populiste, vogliano mettersi in gioco per garantire stabilità e innovazione al Paese. Sono già molti gli attori politici nazionali e internazionali che hanno risposto positivamente al nostro appello, dunque guardiamo con grande ottimismo al futuro di un progetto che ci auguriamo possa rappresentare il punto di svolta verso una nuova ed entusiasmante stagione politica. È il momento di andare oltre le divisioni e di costruire un'alternativa solida, in grado di rappresentare un punto di riferimento per la nostra comunità. DOMANI – Motus Liberi lancia una chiamata all'unità in vista del bene comune. Per una San Marino che si dimostri capace di preservare i propri valori fondanti, ma con lo sguardo fermo sulle opportunità che si aprono davanti ai nostri occhi. Sapendo scegliere sempre da che parte stare.

c.s. DOMANI - Motus Liberi

