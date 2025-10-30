DML: "Il "Made in San Marino" è legge: identità, tradizione e qualità. Una svolta per il nostro sistema Paese"

Il Consiglio Grande e Generale ha finalmente approvato la legge che istituisce i contrassegni “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino” e il Registro delle “Botteghe Storiche”. Si tratta di un risultato politico che DOMANI - Motus Liberi ha voluto, costruito e difeso: da oggi il Paese ha uno strumento credibile per valorizzare chi produce bene, dare certezze ai consumatori e contrastare la concorrenza sleale. La nostra posizione è chiara: l’origine non è uno slogan ma un patto di qualità tra imprese, istituzioni e cittadini. Con questo provvedimento mettiamo ordine, diamo regole semplici e prevediamo controlli seri, apriamo una fase nuova in cui artigianato, manifattura e settore agroalimentare locali possono presentarsi al mondo con un sigillo riconoscibile. Oggi vince l’idea di Paese che investe nella propria identità per valorizzare le filiere locali e promuovere un export qualificato. È un intervento atteso da anni ed ora l’abbiamo reso realtà. Le prossime mosse: chiediamo al Governo di varare subito i regolamenti e decreti attuativi e di avviare una campagna di promozione internazionale, coinvolgendo imprese, categorie e territorio. È il momento di trasformare la legge in opportunità concrete per il tessuto economico sammarinese.



c.s. Domani Motus Liberi

