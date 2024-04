DML: incontro con sindacati e consumatori. "Occorre cabina di regia nazionale per progettare responsabilmente il domani'

Questa mattina si è svolto l’incontro tra DOMANI - Motus Liberi, le organizzazioni sindacali e le associazioni di consumatori: si è trattato di un momento di confronto costruttivo e stimolante per discutere dei temi rilevanti per il Paese, in un momento dove l’attenzione sembra invece dirottata sulla confusione politica o sulle dinamiche di coalizione volte a garantirsi un seggio per la prossima legislatura. Noi di D-ML crediamo da sempre nel confronto e nel dialogo con tutti gli attori istituzionali e associativi della Repubblica: ci fa piacere riscontrare una sostanziale unanimità sulla necessità di istituire una cabina di regia nazionale, una sorta di tavolo permanente che porti avanti il confronto in maniera costante sui temi di grande interesse, come di fatto avevamo previsto nel Progetto “San Marino 2030”. Si è poi evidenziata la mancanza, oggi, della possibilità di lettura ed analisi in tempo reale dei dati, spesso raccolti in maniera non organica e tardiva, che di fatto impedisce di assumere decisioni coerenti e tempestive rispetto alle effettive esigenze: siamo certi che con la realizzazione del progetto in sinergia con Amazon Web Services e VM Ware questo problema verrà presto risolto. Si è rimarcata l’essenzialità della formazione nel mondo del lavoro ed auspicato il coinvolgimento di imprese private per realizzarla. Tra le istanze, è emersa anche la preoccupazione per alcuni istituti che stanno creando non poche problematiche, come quello delle residenze atipiche. Si è concordato sulla necessità di creazione di nuove opportunità per i giovani, affinché possano rivedere la propria decisione di fare carriera lontano dal Paese e di tornare a stabilirsi nel nostro territorio, riponendo nuova fiducia in esso. Fondamentale la condivisione emersa sulla volontà di spingere sull’autonomia energetica di San Marino, un tema a noi caro e ampiamente approfondito, con il prezioso contributo del Fondo Aquila Capital e delle aziende sammarinesi. Abbiamo anche accolto con soddisfazione il generale consenso per il decreto consumo, che garantisce nuove importanti tutele ai consumatori, normativa alla quale abbiamo lavorato con grande impegno. Tutti si sono poi mostrati concordi sul fatto che la promozione della sburocratizzazione, di uno sviluppo economico diffuso e della conseguente garanzia di redditi adeguati possano rivelarsi importanti nel dare un contributo significativo alle famiglie, anche nella lotta alla denatalità. Importante anche la richiesta di attenzione per le applicazioni in tema di intelligenza artificiale e del suo inevitabile impatto sul mondo del lavoro: la nostra recente partecipazione al G7 aveva, tra le altre, anche questa finalità.

cs DOMANI - Motus Liberi

