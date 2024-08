DML: invece di pensare a demolire gli altri, pensate a costruire voi stessi

E’ evidente l’intento delegittimante di qualcuno, che in questi giorni utilizza la stampa e i media per ricostruire una propria versione della realtà in base alla quale DOMANI - Motus Liberi avrebbe “supplicato fino all’ultimo per tornare a fare la stampella della DC ed è stato scaricato senza pietà ed è fuori dal Governo”, oppure che sia “già un miracolo che DML non sia stata spazzata via data l’assoluta inconsistenza della sua presenza nella precedente legislatura nella quale non si ricorda un solo risultato degno di nota riconducibile a detto partito”. Forse chi scrive queste cose dimentica che D-ML è il partito che alle elezioni dello scorso giugno, con le sue sole forze e senza innesti esterni, è percentualmente cresciuto di più: evidentemente qualche risultato degno di nota c’è stato. A questi personaggi, a cui la schiena piace dritta ma pare già ricurva in segno di obbedienza e che tanto per cambiare non hanno neanche il coraggio di firmare esplicitamente ciò che scrivono, vogliamo rispondere che la verità si scrive con l’impegno e con i fatti, non con le ricostruzioni fantasiose per indurre e manipolare le persone a ricordare soltanto quello che si desidera e fa comodo. Il nostro Partito, fondato nel 2018, negli scorsi quattro anni e mezzo di legislatura in cui l’intero mondo è cambiato, ha costantemente lavorato per realizzare progetti e proposte che rispondessero alle esigenze del Paese, dalla gestione della fase pandemica con le nostre prese di posizioni forti per mantenere aperte le attività economiche e continuare a garantire lavoro alla gestione della crisi energetica derivante dalla guerra con la proposta di realizzazione di una comunità energetica, promuovendo sempre uno sviluppo sostenibile e innovativo. Abbiamo anche fortemente sostenuto la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche avanzate, a beneficio del comparto imprenditoriale e dell’intera cittadinanza, che le indecisioni e invidie di qualcuno hanno inevitabilmente portato all’inesorabile naufragio: di questo, chi in questo momento sta governando il Paese, è fortemente responsabile. Ciò nonostante, abbiamo comunque contribuito in maniera decisiva all’elaborazione ed approvazione di provvedimenti fondamentali, mirati a cogliere nuove importanti iniziative imprenditoriali (asset virtuali, temporary stores, sandbox normative), alla semplificazione delle procedure per l’avvio delle attività economiche, alla tutela delle famiglie e dei giovani (contrasto al cyberbullismo, disciplina dello studente atleta, proposte accolte in ambito di esenzioni fiscali/versamento di rette scolastiche per le famiglie in difficoltà). Come sempre D-ML lavorerà, anche dall’opposizione, per portare proposte concrete nell’interesse della cittadinanza: alle penne mercenarie delle altre forze politiche rivolgiamo l’invito a fare altrettanto, invece di criticare quello che fanno gli altri. “Quando il dibattito è finito, la calunnia diventa lo strumento del perdente”, diceva Socrate.

cs DOMANI - Motus Liberi Ufficio Stampa