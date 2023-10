DML: la coerenza, questa sconosciuta!

Leggiamo con forte delusione il comunicato delle forze di opposizione che, con l’ennesimo richiamo alle poltrone, dimostrano ancora una volta come queste siano desiderate solo da chi non le ha. Notiamo tanta differenza con DOMANI - Motus Liberi e non si perde mai l’occasione di confermarlo: c’è chi preferisce stare in aula a dibattere e chi porta leggi e progetti concreti, come quelli in attesa di seconda lettura (Legge Società Benefit, Legge Consumo, Legge Autonoleggi). Abbiamo già detto che più che parlare preferiamo lavorare e sappiamo molto bene quanto questa parola sia indigesta a molti da troppo tempo. Lo continueremo a ribadire e lasceremo certamente alla cittadinanza la decisione di scegliere da chi essere rappresentata ma su basi corrette e non di propaganda politica. La "leggina" in questione, ricordiamo per i gruppi smemorati, è stata votata all'unanimità in Commissione da tutte le forze politiche, comprese quelle che oggi la screditano con invidia in cerca di un posto al sole. E’ inserita negli ordini del giorno del Consiglio Grande e Generale da luglio 2023 in attesa della seconda lettura per diventare legge ed il Paese (non noi, il Paese) sta ancora aspettando a causa dell'irresponsabile e ripetuto ostruzionismo dichiarato pubblicamente in più sedute da diversi esponenti di opposizione (ovviamente ad intermittenza per non fare troppo danno al partito di maggioranza relativa). Siamo ad Ottobre ed ancora non è stato possibile discuterla allora chiediamo retoricamente chi sta bloccando i provvedimenti utili al Paese? Non è certamente corretto parlare di Europa o di sviluppo economico ai microfoni e quando serve fare un passo concreto in quelle direzioni lo si ostacola. La legge sulle Società Benefit getta le basi per la costituzione e la diffusione di un nuovo modo di fare business, più virtuoso e a beneficio della collettività. Introduce un rating d'impresa benefit, che può essere premiata sulla base del raggiungimento di obiettivi utili alla comunità e al territorio che la circonda: dalla riduzione dell'impatto ambientale al sostegno alle attività culturali, dall'aiuto concreto alle mamme lavoratrici alla formazione dei lavoratori. Uno strumento di sviluppo economico e di nuova cultura imprenditoriale. Chi nel fare business è utile alla collettività, va supportato nel suo percorso e premiato a nostro avviso. Purtroppo è l'ennesimo progetto che slitta per volere di qualcuno che dovrà rispondere non certo a DOMANI - Motus Liberi ma alla cittadinanza. Cari gruppi che vi siete prestati a questi bassi giochini, la coerenza e la serietà...queste sconosciute!

cs DOMANI - Motus Liberi

