DML. La politica dei dazi impone scelte consapevoli, non salti nel buio

DML. La politica dei dazi impone scelte consapevoli, non salti nel buio.

Le recenti decisioni del Governo americano in materia di dazi stanno producendo un impatto significativo sull’economia globale, con effetti a catena sui rapporti commerciali tra gli Stati e sulla competitività internazionale. Anche San Marino non può permettersi di sottovalutare la portata di questi scenari. Siamo una piccola Repubblica, con una storia secolare e una tradizione diplomatica che ci ha sempre consentito di difendere strategicamente la nostra indipendenza. Ma oggi, di fronte a sfide globali sempre più complesse, serve qualcosa in più: serve responsabilità. Serve visione. DOMANI - Motus Liberi invita il Governo a tenere alta l’attenzione sul tema dei dazi e dei loro effetti, evitando leggerezze o automatismi che potrebbero compromettere l’equilibrio economico del nostro Paese. In un contesto internazionale sempre più complesso e segnato da tensioni commerciali, è indispensabile salvaguardare gli interessi nazionali con pragmatismo e lungimiranza. In particolare, chiediamo al Governo di guardare oltre l'entusiasmo momentaneo per l'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, valutando con attenzione impatti e proiezioni; questo perché dietro ogni scelta di politica estera ci sono conseguenze concrete sulle imprese, sui lavoratori, sulle famiglie. Sono loro che dobbiamo tutelare, prima di ogni altra cosa. In momenti delicati come questi, San Marino deve a tutti i costi preservare - anzi, rafforzare - i suoi rapporti con i principali partner commerciali: gli Stati Uniti sono uno di questi. Ma per essere ascoltati serve una diplomazia forte, presente, autorevole. San Marino deve poter contare su una classe dirigente consapevole degli equilibri internazionali, capace di interpretare gli scenari globali senza farsi trascinare da facili slogan o spinte emotive. Ne va del futuro della nostra Repubblica, considerato che San Marino ha sempre vantato un profilo diplomatico indipendente, che le ha consentito di rimanere super partes anche nei momenti più delicati della storia. Lanciamo quindi un appello al Governo: torni a ragionare in termini di reale tutela dell’interesse nazionale, mantenga alta l’attenzione sul tema dei rapporti commerciali internazionali e valuti con estremo rigore ogni singola scelta che potrebbe avere conseguenze a lungo termine per il nostro Paese. Abbiamo sempre saputo difendere la nostra sovranità e il nostro popolo con intelligenza e buon senso. Oggi più che mai, con serietà e compattezza, è indispensabile continuare a farlo.

DOMANI - Motus Liberi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: