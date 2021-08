Dml: nel progetto di legge sulla procedura civile e recupero crediti garantiti gli interessi dei cittadini

Esprimiamo soddisfazione relativamente al testo definitivo, approvato nel pomeriggio di ieri,del progetto di legge in materia di procedura e diritto civile, che prevede nuovi strumenti voltia migliorare e velocizzare i tempi di recupero del credito.Diverse le misure introdotte che riteniamo positive e vogliamo segnalare alla cittadinanza,spiegandone i possibili impatti sulla vita quotidiana dei singoli e degli operatori economici.Sul patto marciano - istituto già previsto dal diritto comune che consente al creditore, inalternativa rispetto all’ipoteca e qualora il debitore si renda inadempiente, di perfezionare inmaniera immediata l’intestazione del bene posto a garanzia del finanziamento - siamoorgogliosi del risultato ottenuto a seguito del deposito di nostro emendamento, sottoscrittoe condiviso anche dai consiglieri indipendenti Grazia Zafferani e Sandra Giardi, che haconsentito di rendere utilizzabile l’istituto soltanto da istituti bancari (che devono operaresecondo regole predeterminate e sotto la vigilanza di Banca Centrale, in tal modo evitando ilrischio di usura ed, in casi estremi, di riciclaggio). A seguito di un approfondito dibattito, chesiamo lieti di aver stimolato relativamente alla cosiddetta “prima casa”, che è nostra premuravenga in assoluto tutelata, è stato infine depositato ed approvato un emendamento condivisoe sottoscritto da tutte le forze politiche, che unitamente ai lunghi termini previsti dai successivicommi del provvedimento (tre anni dalla scadenza del versamento/rimborso contrattualmenteprevista) riteniamo garantisca un’adeguata protezione ai cittadini, in quanto la controparteche riceve la garanzia può essere soltanto chi svolge attività di finanziamento in manieraprofessionale e monitorata, sgombrando il campo da eventuali abusi. Ringraziamo l’interaAula per la condivisione ed approvazione unanime della proposta.Sono previste poi misure, alcune delle quali inserite a seguito di nostre proposte e delle qualisiamo molto orgogliosi, volte a velocizzare il recupero dei cosiddetti “NPL”, creditidifficilmente recuperabili, a beneficio dell’intera collettività sulle cui spalle, fino ad oggi,hanno pesato: disposizioni tecniche e procedurali da molto tempo attese dagli operatori. Siconsideri poi che molti operatori economici spesso soffrono la difficoltà derivante dalle fatturenon saldate dai propri clienti, circostanza che in periodi difficili come quello che stiamoattraversando spesso può - purtroppo - condurre ad una fine improvvisa, quando nonaddirittura al fallimento, dell’attività.Si tratta, quindi, di velocizzare la circolazione delle risorse a beneficio di chi ogni giorno lavoraonestamente, meccanismo virtuoso che potrebbe anche portare gli istituti bancari aderogare più facilmente credito in favore di imprese, famiglie e giovani.Riteniamo, in definitiva, che si tratti di un provvedimento oggi equilibrato e positivo perl’intera collettività, per chi giustamente ha il diritto di poter recuperare i crediti vantati e per latutela delle famiglie e delle fasce più deboli: chi ha vinto, dunque, non è stato certamente ilnostro Partito, ma tutta la politica e soprattutto i cittadini sammarinesi.

Cs DOMANI - Motus Liberi Il Gruppo Consiliare



