DML: progetto di legge su società Benefit, un ulteriore passo verso un sistema virtuoso

Esprimiamo grande soddisfazione per il fatto che, nella giornata di ieri, sia stato approvato all’unanimità dalla Commissione Finanze il progetto di legge sulle “società benefit”, mirato a premiare quelle aziende che, nell’esercizio di un’attività economica, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. A tutti gli effetti un nuovo modo ed una nuova concezione di fare impresa, proposto dalla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, che ringraziamo per l’incessante quotidiano lavoro volto ad incrementare le possibilità ed occasioni di crescita per il nostro sistema economico. Riteniamo importante sottolineare e ribadire questo aspetto, ricordando che tutti gli esponenti di DOMANI - Motus Liberi, a partire da ogni singolo iscritto fino a chi ricopre cariche istituzionali, preferiscono spendere il proprio tempo lavorando a progetti concreti finalizzati a risolvere i problemi del Paese, anziché partecipando a sterili polemiche politiche. Numerose sono le nostre proposte che si sono concretizzate durante questa legislatura. Ne vogliamo citare alcune, per chi dimostra di avere memoria corta: la normativa sulle società tra professionisti e sui temporary stores, il decreto portante nuove opportunità per i lavoratori autonomi, la semplificazione e aggiornamento della normativa societaria, la possibilità di accesso per le nostre imprese al circuito di Alipay e Alibaba Group, il decreto sugli asset virtuali, numerosi business forums che hanno portato figure d’eccellenza nel nostro Paese creando importanti occasioni di formazione. A tutto questo vanno poi sommati tutti i progetti su cui si sta oggi lavorando e che abbiamo già in più occasioni elencato, tra i quali sicuramente sono da ricordare il memorandum con Amazon Web Services e alcuni progetti di legge in attesa di esame da parte delle competenti commissioni in materia di cyberbullismo, di canapa industriale, di tutela del consumo e di autonoleggi, che confidiamo concludano presto il loro iter. Riteniamo che il costante aumento del numero di imprese solide e attive sul nostro territorio (centinaia in più negli ultimi tre anni), oltre all’aumento di produttività (circa 1 miliardo di Euro in più di base imponibile, un tasso di disoccupazione ai minimi storici ed 1,5 miliardi di Euro in più di esportazioni all’estero), siano elementi molto apprezzati anche dagli organismi internazionali oltre che la miglior risposta - l’unica che davvero importi - in merito al lavoro portato avanti dal nostro Partito e dalla Segreteria di Stato guidata dal nostro esponente. Solo il duro lavoro orientato alla crescita del Paese, dimostrato dalla costante presentazione di nuove proposte, pensiamo giustifichi il nostro impegno politico: siamo certi che la cittadinanza apprezzi il nostro metodo di lavoro, al netto delle strumentalizzazioni di detrattori più o meno anonimi, perché la forte partecipazione alle nostre occasioni di incontro lo dimostra. Abbiamo quindi chiesto al Segretario di Stato di provvedere celermente, nelle sedi opportune, a dare puntuale risposta ai quesiti palesemente strumentali recentemente pubblicati sugli organi di stampa.

cs DOMANI - Motus Liberi

