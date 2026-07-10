DML: "Sicurezza e opportunità per i giovani, due facce della stessa medaglia"

Tre episodi di violenza urbana avvenuti in pochi giorni sono tornati a scuotere la nostra comunità, riportando alla luce una questione cruciale che DOMANI - Motus Liberi denuncia da tempo: la sicurezza dei cittadini e il disagio giovanile non possono più essere affrontati con interventi episodici o, peggio ancora, con il silenzio o il disinteresse delle alte sfere della politica. La recente rapina con spray al peperoncino ai danni di un residente a Borgo Maggiore, la colluttazione avvenuta a San Marino Città in Via Giacomini e l'arresto di una cittadina francese per furto di carta di credito, con il complice fuggito investendo un militare della Guardia di Rocca, sono solo gli ultimi, inquietanti segnali di un malessere che continua ad attraversare il nostro territorio. Un fenomeno strisciante a cui è ora di mettere solidi argini, in particolare attraverso l'implementazione dei presidi di legalità e la realizzazione di efficaci piani di prevenzione. Come abbiamo ribadito in molteplici occasioni, la sicurezza è un valore supremo per il nostro Paese. DOMANI - Motus Liberi è in prima linea per chiedere al Governo interventi concreti e mirati. Il nostro appello è chiaro: servono subito più uomini, più mezzi e norme adeguate per garantire un’efficace tutela delle nostre strade. Le nostre Forze dell'Ordine svolgono un lavoro prezioso e, come dimostrato dall'intervento tempestivo in via Giacomini e dall'arresto della cittadina francese, sono pronte ad agire con rapidità e lucidità. Tuttavia, da mesi denunciamo che sono sottodimensionate e carenti sul piano strutturale. È necessario avviare con urgenza un dibattito parlamentare sul riordino dei corpi di polizia, per evitare sovrapposizioni e ottimizzare le risorse umane, investendo in formazione continua e tecnologie all'avanguardia: telecamere intelligenti, software per l'analisi dei reati e sistemi informatici condivisi sono strumenti ormai indispensabili per combattere una criminalità sempre più subdola e pervasiva. Ma andrebbero anche studiati un più importante coinvolgimento e una sinergia più coordinata con i nostri corpi militari volontari, una significativa risorsa spesso sottovalutata, nonché l’implementazione di veri e propri programmi di controllo del vicinato, diffusi anche nella vicina Italia. A ogni modo, siamo convinti che la sicurezza non si costruisca esclusivamente con la rigidità dei controlli e la repressione. Quando la criminalità assume i contorni del branco e coinvolge ragazzi molto giovani, è doveroso chiedersi cosa li spinga a mettere in atto simili condotte. DOMANI - Motus Liberi ritiene che alla base di un fenomeno in inquietante espansione vi siano un crescente disagio giovanile, la mancanza di prospettive e la carenza di luoghi di aggregazione sani e stimolanti. Si tratta di una cruciale questione di prevenzione, di cui il nostro partito si è già fatto carico in passato con la presentazione di un ordine del giorno approvato in Aula e poi di un appello ufficiale lanciato al Governo. Al centro vi è proprio l'urgenza della creazione di spazi dedicati ai bambini, agli adolescenti e ai giovani adulti. Sale studio, palestre libere, centri culturali, sale prova per le band, aree gioco nei Castelli: sono esattamente queste le infrastrutture sociali che possono sottrarre i nostri ragazzi ai pericoli e al fascino della strada, spingendoli verso occasioni di socialità costruttiva. L'asciutta cronaca degli ultimi giorni conferma quanto facciamo notare da anni, ma il tempo delle parole è finito. Chiediamo dunque che il Governo smetta di mettere la polvere sotto al tappeto e si impegni una volta per tutte a risolvere una situazione sempre più caotica e fuori controllo: per i cittadini sammarinesi, che chiedono una maggiore presenza delle forze dell'ordine, e per i nostri ragazzi, i quali hanno bisogno di contesti adeguati per crescere e socializzare. DOMANI - Motus Liberi continuerà a fare la propria parte, con la determinazione che ha sempre contraddistinto la sua azione su questi temi, promuovendo politiche organiche a salvaguardia del tessuto sociale e della sicurezza di ogni membro della nostra comunità.



c.s. DOMANI - Motus Liberi | Ufficio Stampa









