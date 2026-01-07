Dml: "Un governo senza visione, l'anno politico comincia nel vuoto

L’avvio del nuovo anno politico si caratterizza, come largamente prevedibile, per la totale mancanza di idee e progettualità da parte della maggioranza di governo. Il recente bilancio di previsione di fine anno non è solo un banale dato contabile: è la fotografia impietosa di una classe dirigente che non ha la visione necessaria per guidare il Paese, in una fase di forte complessità sociale ed economica. Mentre la maggioranza annuncia da mesi piani e progetti a sostegno delle famiglie, i cittadini non vedono alcun intervento concreto che li assista nelle difficoltà quotidiane. Al contrario, in questa legislatura, le uniche iniziative legislative di peso e di reale impatto sulla vita delle persone sono arrivate dall'instancabile lavoro dell’opposizione. Un ulteriore elemento di rilievo è la totale mancanza di informativa rispetto all’Accordo di Associazione con l’UE: non si capisce a che punto siamo, se davvero si vuole arrivare in fondo, se il Paese è in grado di sostenerne il costo e il peso: ma soprattutto, ormai di fronte alle nostre richieste di risposte il Governo tentenna e non sa più cosa dire. DOMANI - Motus Liberi, consapevole delle gravi criticità del momento, ha agito con determinazione. In particolare, abbiamo portato avanti con successo interventi a beneficio di chi cerca una casa in un mercato ormai proibitivo, con una particolare attenzione alle famiglie ricomposte e ai giovani, categorie oggi più che mai vulnerabili. Abbiamo inoltre depositato due importanti proposte di legge: la prima interviene a modificare norme obsolete nel diritto di famiglia, per adeguarlo alle esigenze attuali e tutelare maggiormente i nuclei familiari; la seconda riguarda il settore del noleggio veicoli, al fine di rilanciare un comparto economico fondamentale e garantirne la sostenibilità. Ma non ci fermiamo. Stiamo infatti elaborando un pacchetto di proposte in ambito sanitario, pronte a intervenire dove il sistema mostra sofferenza e carenze. Il disagio sociale è palpabile. La gente chiede soluzioni, non slogan. Ed è indecente che la maggioranza di governo, pur avendo a disposizione tutti gli strumenti del caso per mettere mano a politiche risolutive, si mostri così incapace e negligente: manca completamente un’idea di sviluppo economico del Paese, che tutti richiamano ma che in realtà nessuno ha voluto strutturare nonostante le tante proposte ed idee che noi abbiamo avanzato. Per non parlare poi del fatto che ormai sembra essere stato completamente smarrito il senso delle istituzioni e del rispetto di un minimo di protocollo, con rappresentanti del nostro Paese che piuttosto spesso tengono condotte non decorose e non adeguate, considerato il ruolo che rivestono. Pur essendo oggi all’opposizione, noi non abdichiamo al nostro ruolo di forza politica responsabile. Continuiamo invece a lavorare e a proporre misure che vengano realmente incontro ai cittadini. La realtà è sotto gli occhi di tutti: l’attuale maggioranza non ha più nulla da dire. E al Paese serve, quanto prima, una vera alternativa di governo. Un’alternativa seria, credibile, in grado di concepire e delineare concretamente, a braccetto con i cittadini, la politica del futuro. Noi siamo già in prima linea.

