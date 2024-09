Dml: variazione al bilancio, si continua a navigare a vista, qual e’ la prospettiva?

Nell’Aula del Consiglio Grande e Generale si sta discutendo in queste ore il progetto di legge di variazione al bilancio pubblico. Si tratta di un provvedimento importante, che dovrebbe servire per “correggere” la direzione rispetto a quanto preventivato lo scorso dicembre, per le necessità che nel frattempo si sono manifestate. Questo passaggio avrebbe dovuto rappresentare il primo banco di prova del nuovo Governo e della sua maggioranza, che in Aula si erano presi in l’impegno di presentare solo ed esclusivamente emendamenti tecnici e meramente necessari all’assestamento. Per fortuna che Libera in campagna elettorale si era autoproclamata portabandiera di un “nuovo metodo”... non solo tali accordi non sono stati rispettati, ma il testo non contiene nemmeno proposte concrete in risposta alle necessità dei sammarinesi! Gli emendamenti depositati dal Governo non prendono per nulla in considerazione i bisogni che la cittadinanza da tempo evidenzia: non ci sono interventi di sostegno sul tema degli affitti, né per alleggerire il peso degli interessi per i mutui prima casa, né in ambito di rivalutazione degli assegni familiari. Per questo motivo abbiamo ritenuto assolutamente doveroso avanzare le nostre proposte, che ci aspettiamo vengano valorizzate con la serietà che meritano, vista la gravità della situazione in cui versano molti nostri concittadini. Infatti, mentre l'inflazione galoppa e diminuisce la capacità di acquisto dei sammarinesi, aumentano i casi di difficoltà economica, con sempre più famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Nel frattempo, si fa sempre più critica la situazione delle persone con disabilità, abbandonate a loro stesse da troppo tempo. È urgente agire: la politica si risvegli dal suo torpore e dia loro risposte concrete. Ci sentiamo inoltre di evidenziare un dato rilevante, che è emerso sia dai documenti depositati e allegati al Bilancio che in sede di dibattito generale: l’economia del nostro Paese in questi anni è cresciuta, ma se ciò è avvenuto indubbiamente è merito delle scelte e dei provvedimenti adottati nella scorsa legislatura in ambito di attività economiche e imprese. Crescita economica e sviluppo si generano con una visione lungimirante, progetti innovativi e iniziative tangibili a favore del mondo del lavoro e delle aziende, non certamente con continue emissioni di debito pubblico e con una spesa corrente incontrollata. È con questa consapevolezza che abbiamo lavorato dal governo e lavoreremo anche ora dall’opposizione, con l'obiettivo di portare con orgoglio in Aula le proposte del nostro Partito. Certi di lavorare per il bene e l’interesse di tutti.

cs DOMANI - Motus Liberi Gruppo Consiliare

