Docenti, studenti, laureati e responsabili dei tirocini pronti per presentare online i corsi di laurea dell’Università di San Marino

Fra docenti, collaboratori, responsabili dei tirocini, studenti e laureati, saranno diciassette le figure che interverranno durante le dirette Facebook con cui domani, venerdì 18 marzo, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino presenterà online i corsi di laurea triennali e magistrali previsti per l’anno accademico 2022-23. Dal primo pomeriggio, sulle piattaforme social dei percorsi formativi, si susseguiranno otto 'live' della durata di trenta minuti ciascuno in cui verranno approfonditi materie, opportunità, orizzonti e caratteristiche dei diversi programmi di studio.

Gli appuntamenti riguarderanno nell’ordine Design (ore 14:30 triennale, 15:00 magistrale), Comunicazione e Digital Media (15:30), Ingegneria Civile (16:00 triennale, 16:30 magistrale), Costruzioni e Gestione del Territorio (17:00), Ingegneria Gestionale (17:30 triennale, 18:00 magistrale). G

ià aperte le prenotazioni per le visite guidate nelle sedi, attraverso il portale www.unirsm.sm. Nelle aule dell’Antico Monastero di Santa Chiara, venerdì e sabato, saranno allestite mostre in cui verranno esposti lavori e progetti in ambiti come product design, visual design, web design, interaction design, motion graphics, experience design e game design, oltre ai risultati di un laboratorio sulla parità di genere.