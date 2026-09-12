Dogana, al via i lavori di sistemazione del muro “Saponaia” lungo il torrente Ausa

Dopo anni di attesa, la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente insieme all’AASLP ha avviato l'intervento di sistemazione del muro "Saponaia" a Dogana, lungo il torrente Ausa. I lavori prevedono la realizzazione di una briglia e il rifacimento del muro di sponda, crollato ormai da tempo e che stava ostruendo il normale deflusso delle acque del torrente. Un punto critico che, in caso di piene, rappresentava un rischio concreto per l'area. Con questo intervento la Segreteria garantisce maggiore sicurezza idraulica alla zona, riducendo il pericolo di futuri allagamenti e restituendo funzionalità a un tratto del torrente da tempo compromesso. I lavori termineranno la prossima settimana con la messa in sicurezza dell'intero tratto.

C.s. Segreteria Territorio e Ambiente









